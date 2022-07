House of the Dragon: il nuovo sigillo dei Targaryen onorerà le gesta di Daenerys

C'è una ragione per cui il sigillo Targaryen nella serie prequel House of the Drago ha un drago a quattro zampe invece di uno a due zampe.

House of the Dragon, prequel de Il trono di spade, adotterà il sigillo di Casa Targaryen con il drago a tre teste e due zampe, importante cambiamento rispetto al precedente sigillo in cui il drago aveva quattro zampe. Il co-showrunner Ryan Condal, co-creatore del prequel insieme a George R.R. Martin, ha spiegato la ragione di questo cambiamento.

"Dirò che ogni scelta che abbiamo fatto in questo show, fino alle minuzie, è stata fatta con una ragione", ha detto Condal a EW durante la set visit di House of the Dragon a dicembre. "Seguite lo show per scoprirlo. E sappiate che il sigillo che state vedendo in questa serie l'avete visto anche nella serie originale."

Durante la quinta stagione de Il trono di spade, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ha usato il drago a due gambe come suo sigillo su stendardi, armature e simili. Nella sesta stagione, gli spettatori hanno iniziato a notare che il design del drago a quattro zampe compariva più di frequente. In particolare ha adornato le bandiere delle navi di Dany mentre salpava da Meereen per Westeros nel finale della sesta stagione, ed è stato visto sventolare sulle rovine di Approdo del Re mentre Dany si rivolgeva alle sue truppe.

Nella settima stagione, Bran (Isaac Hempstead Wright) ci ha mostrato una visione del passato in cui Rhaegar Targaryen indossava il sigillo a quattro zampe sul davanti dei suoi abiti.

C'è un motivo per la sclta del design alternativo e Condal anticipa che la scopriremo al momento opportuno:

"La verità è che pensate di aver visto molto il sigillo dei Targaryen ne Il trono di spade, ma in realtà non è poi così presente. L'avete visto sui libri e sui Funko Pop e cose del genere. Caduta la dinastia dei Targaryen, il sigillo non esisteva più fino a quando Daenerys non lo ha riportato indietro. Quindi abbiamo scelto di onorare il punto della storia in cui Daenerys ci ha lasciati. Spero che tutto abbia un senso a tempo debito".

House of the Dragon è ambientato in un periodo in cui la Casa Targaryen e possedeva enorme potere a Westeros, circa 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Re Viserys I Targaryen (Paddy Considine) sceglie sua figlia, la principessa Rhaenyra, come erede al trono. Ma quando il Signore dei Sette Regni concepisce un figlio, la Casa dinastica viene divisa in due per successione, portando a una guerra civile.

La premiere americana di House of the Dragon è prevista su HBO il 21 agosto. La serie è attesa in Italia dal 22 agosto 2022 su Sky e NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana.