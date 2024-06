House of the Dragon: guida a tutti i draghi della serie

Non può esistere House of the Dragon senza i suoi draghi, tutti con le loro peculiarità e le loro storie. Ecco quali sono le creature fantastiche che abbiamo già visto e quelle ancora da vedere nella serie in streaming solo su NOW.

I Draghi sono fuoco e sangue, e con lo stesso fuoco e lo stesso sangue, dominano il mondo. I Draghi sono potere, i Draghi sono terrore e meraviglia. Nel mondo di Westeros, queste creature emblematiche dell'universo fantasy, rappresentano l'eredità e lo spirito indomabile della dinastia Targaryen.

Come abbiamo visto nella prima stagione, e come stiamo vendendo nella seconda stagione di House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Space ci reintroduce a queste magnifiche creature, ognuna con la propria storia, con la propria identità e anche (talvolta) con il proprio cavaliere. Dunque, che li abbiate già visti solcare il cielo oppure ancora no, ecco quelli che sono i draghi più importanti visti in House of the Dragon, disponibile in streaming su NOW.

1. Syrax: La Regina Dorata

Syrax insieme a Rhaenyra

Il drago cavalcato dalla Principessa Rhaenyra Targaryen, Syrax, è uno dei draghi più importanti in House of the Dragon. Nominata come una dea valyriana, Syrax è una compagna feroce e leale.

A differenza dei draghi selvaggi del passato, Syrax è tenuta nella Fossa dei Draghi, dimostrando il controllo e il legame che Rhaenyra ha con la creatura. Le sue scaglie dorate brillano come l'alba ed è stata avvistata sin dal primo episodio della prima stagione.

2. Caraxes: Dragone di Sangue

Daemon Targaryen, cavaliere di Caraxes

Caraxes, conosciuto come il Dragone di Sangue per le sue scaglie rosso scuro e la sua natura aggressiva, è cavalcato dal principe Daemon Targaryen. L'aspetto spaventoso di Caraxes e il suo comportamento temprato dalla battaglia riflettono la ferocia e la potenza di Daemon. Insieme formano una coppia formidabile, causando distruzione sul campo di battaglia. La presenza di Caraxes è un costante promemoria delle ambizioni di Daemon e delle violente lotte di potere all'interno della famiglia Targaryen. Anche Caraxes è stato avvistato sin dal primo episodio della serie.

3. Vhagar: La Regina di tutti i Draghi

Aemond Targaryen, il cavaliere della temibile Vhagar

Vhagar, uno dei draghi più antichi e grandi della serie, vanta una ricca storia che risale alla Conquista di Aegon. Inizialmente cavalcata dalla Regina Visenya Targaryen, Vhagar viene poi reclamata da Laena Velaryon e successivamente da Aemond Targaryen, che la "ruba" alla figlia di Laena a cui sarebbe spettata di diritto, e questo avrà conseguenze che riverberano anche nella stagione 2. Le immense dimensioni e la potenza di Vhagar la rendono un drago chiave nella guerra dei Targaryen, conosciuta come la Danza dei Draghi. La sua longevità e forza simboleggiano l'eredità duratura e la storia spesso gravosa della linea Targaryen. Di lei si hanno i primi avvistamenti nell'episodio sei della prima stagione.

4. Meleys: La Regina Rossa

Rhaenys Targaryen, la Regina che non fu mai

Meleys, conosciuta come la Regina Rossa, è cavalcata dalla principessa Rhaenys Targaryen, chiamata anche la "Regina Che Non Fu Mai". Le scaglie rosso vibrante di Meleys e la sua agilità la rendono una figura di spicco tra i draghi. Meleys rappresenta lo spirito selvaggio e indomabile di una regina che non ha mai avuto la sua corona ma mai ha perso la sua dignità. La sua apparizione ha scosso gli spettatori sin dall'episodio nove della prima stagione di House of the Dragon, anch'essa disponibile solo su NOW.

5. Vermithor: La Furia di Bronzo

Re Jaehaerys I Targaryen, cavaliere di Vermithor

Vermithor è stato uno dei draghi più grandi ed è stato cavalcato da Re Jaehaerys I Targaryen, successivamente da Hugh Hammer. Le sue scaglie bronzee e le dimensioni imponenti incutono rispetto e paura. L'eredità di Vermithor è legata alla forza e alla saggezza del regno di Jaehaerys, incarnando la stabilità e la prosperità di un'era passata. Questo imponente drago è stato trovato da Daemon nel finale della stagione 1. Possiamo aspettarci molto di più di Vermithor nella seconda stagione di House of the Dragon?

6. Seasmoke: Mare di Fuoco

Laenor Velaryon, cavaliere di Seasmoke

Cavalcato da Laenor Velaryon, Seasmoke è un drago agile e feroce, noto per la sua agilità in volo. Il suo nome riflette le sue scaglie grigiastre, simili alla nebbia marina. La rapidità e la versatilità di questo drago in battaglia lo rendono un'arma preziosa durante i tempi turbolenti della Danza dei Draghi. Sarà cruciale il suo ruolo nel corso della seconda stagione.

7. Dreamfyre: Il Sogno di Fuoco

Helaena Targaryen, cavaliere di Dreamfyre

Dreamfyre, un drago femmina con eleganti scaglie azzurro-argento, è cavalcato da Helaena Targaryen. La natura gentile e calma di Dreamfyre contrasta con la ferocia degli altri draghi, riflettendo la disposizione pacifica di Helaena. Tuttavia, il suo coinvolgimento nella guerra è una testimonianza dell'inevitabile richiamo del dovere familiare e dei complessi, e talvolta tragici, intrecci della dinastia Targaryen.

8. Sunfyre: Sole di Fuoco

La proclamazione di Re Aegon II Targaryen, cavaliere di Sunfyre

Sunfyre, con le sue scaglie dorate, è il drago di Re Aegon II Targaryen. Spesso considerato il più bello di tutti i draghi, Sunfyre rappresenta lo splendore reale e l'ambizione di Aegon II. Il suo aspetto radiante e la potenza devastante in battaglia servono come un forte promemoria del diritto divino dei Targaryen di governare, visto attraverso gli occhi di Aegon II. Preparatevi a ritrovarlo nel corso della seconda stagione!

9. Balerion: Il Terrore nero

Re Viserys I, l'ultimo Targaryen che ha cavalcato Balerion

Di Balerion vediamo solo le ossa nella serie di House of The Dragon. Di preciso, il grande teschio, circondato sempre da tante candele. Era uno dei tre draghi cavalcati da Aegon il Conquistatore e le sue sorelle, nel corso della loro conquista di Westeros. L'ultimo a cavalcarlo è stato proprio Re Viserys I, che dopo la sua morte decise di non cavalcare nessun altro drago.

10. Vermax: Compagno Leale

Jace Velaryon, cavaliere di Vermax

Vermax appare nel sesto episodio, quando il più grande dei figli di Rhaenyra, Jace Velaryon, tenta di insegnargli l'ordine "Dracarys". I due non riescono a stringere subito un buon legame, ma dopo alcune difficoltà, nell'ultimo episodio della prima stagione si vede che volano insieme verso Grande inverno.

11. Arrax: il Bianco

Luke Velaryon, fratello minore di Jace e cavaliere di Arrax

Arrax è il drago del fratello minore di Jace, Luke. Ha delle lucenti scaglie di un bianco perlaceo. La sua lealtà e l'agilità rappresentano lo spirito indomito dei Targaryen più giovani nella loro lotta per il Trono di Spade. Tuttavia, a volte, questo non basta. E lo potreste aver visto nell'ultimo episodio della prima stagione.