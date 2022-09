House of the Dragon e Gli anelli del potere: lunedì alle 21 commentiamo le serie con Simple e Madama

Lunedì 19 alle ore 21 nuovo appuntamento su Twitch con la rubrica MovieDrawing in collaborazione con Simple e Madama per commentare e disegnare le serie House of the Dragon e Gli anelli del potere.

Lunedì 19 settembre torna, alle ore 21:00, la nostra rubrica MovieDrawing, realizzata in collaborazione con gli autori di Simple e Madama, e l'appuntamento sarà dedicato alle serie più chiacchierate del momento: House of the Dragon e Gli anelli del potere.

Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo gli show ambientati negli universi fantasy de Il trono di spade e Il signore degli anelli che continuano a infrangere record di ascolti.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark in una scena della serie Amazon

La nuova rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in tempo reale i suoi sketch ispirati alla serie.

House of the Dragon, ogni lunedì su Sky Atlantic e in streaming su NOW, si concentra sulla "Danza dei Draghi", la battaglia per la successione al Trono di Spade. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua erede la giovane figlia, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D'Arcy da adulta), scatena il dissenso a corte e dà origine a una sanguinosa guerra civile: i tradizionalisti non sono pronti a vedere una donna salire sul Trono di Spade, preferendo il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), guerriero senza pari, ma impulsivo e inaffidabile.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo ogni venerdì su Prime Video, porta invece per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e trasporta gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo.