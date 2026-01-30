House of the Dragon: la serie si concluderà con la stagione 4

House of the Dragon sembra destinato a concludersi con gli episodi della stagione 4. Casey Bloys, a capo di HBO, ha infatti confermato che lo spinoff prequel della serie cult Il Trono di Spade dovrebbe concludersi con gli episodi di cui è stata recentemente annunciata la produzione.

La conferma della chiusura di House of the Dragon

Il CEO della tv via cavo, 'casa' dei progetti tratti dai romanzi di George R.R. Martin, ha parlato del futuro di House of the Dragon rispondendo a una domanda specifica sulla possibile conclusione con la quarta stagione.

Bloys ha dichiarato: "Sì, quella è l'idea".

Il responsabile di HBO ha voluto ribadire: "L'idea è sempre stata di seguire la storia dei Targaryen. Se conoscete i libri, sapete come finiscono. Quindi c'è un epilogo naturale per questa particolare storia della Casata dei Targaryen".

I progetti per il prequel de Il Trono di Spade

Lo showrunner Ryan Condal, già nell'estate 2024, aveva già espresso il suo progetto di realizzare un totale di quattro stagioni. I fan erano tuttavia rimasti in sospeso perché il comunicato del rinnovo, rilasciato nel mese di novembre (e in cui si confermava anche il ritorno di A Knight of the Seven Kingdoms), non confermava - ma nemmeno smentiva - che lo show si sarebbe concluso.

Gli spettatori dovranno quindi attendere la première della terza stagione, che avverrà in estate, e successivamente il capitolo finale. Considerando le tempistiche necessarie alle riprese e alla post-produzione, che richiede molti effetti speciali, l'epilogo della storia potrebbe non arrivare sugli schermi prima del 2028.

Attualmente Condal è infatti impegnato nella post-produzione del terzo capitolo, anche se Bloys ha svelato inoltre che lo showrunner sta già collaborando con gli sceneggiatori per delineare quello successivo. Tra gli elementi ancora da decidere, inoltre, ci sarà il numero di episodi necessari per chiudere in modo soddisfacente la storia dello scontro che ha diviso, e segnato in modo drammatico, la famiglia Targaryen.