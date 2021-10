"House of the Dragon avrà un tono diverso da Il trono di spade", promette lo showrunner

Lo showrunner di House of the Dragon ha sottolineato le differenze tra la serie in arrivo e il capostipite Il trono di spade.

Lo showrunner di House of the Dragon Miguel Sapochnik si è addentrato nelle differenze tra la serie in lavorazione e l'originale Il trono di spade promettendo un tono molto diverso.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, Miguel Sapochnik ha parlato di come il team creativo di House of the Dragon si stia misurando con un prodotto completamente nuovo, onorando al tempo stesso il franchise de Il trono di spade:

"Credo che siamo stati rispettosi dell'idea alla base della serie originale. Non c'è stata una rottura, non dobbiamo reinventare la ruota. House of the Dragon ha il suo tono che evolverà ed emergerà nel corso della serie tv. Ma credo che per prima cosa sia importante rispettare e omaggiare la serie originale, che è stata fondamentale. Ci stiamo aggrappando sulle spalle di quella serie e siamo qui solo grazie a essa. Quindi la cosa più importante da fare per noi è rispettare quello show il più possibile e cercare di integrarlo piuttosto che reinventarlo. Sono stato coinvolto nella realizzazione de Il trono di spade, e sento che è stato utile. Non arrivo dicendo 'Cambiamo tutto! Facciamo una tavolozza di colori diversa!' No, mi piace molto la tavolozza dei colori".

House of the Dragon: Matt Smith è Daemon Targaryen nelle prime foto dal set

Le prime immagini dal set di House of the Dragon

Pur riconoscendo l'importanza de Il trono di spade, Miguel Sapochnik ammette che ci deve essere qualcosa di nuovo iniettato in House of the Dragon per far risaltare davvero la serie:

"Non possiamo dire, 'Beh, quando abbiamo fatto Il trono di spade lo abbiamo fatto in questo modo...'. Se inizi ogni frase in quel modo, hai perso. Questo show è qualcos'altro, e dovrebbe essere qualcos'altro. È un team diverso, persone diverse, tono diverso. Speriamo che venga visto come qualcos'altro. Ma dovrà guadagnarsi la fiducia del pubblico, non accadrà dall'oggi al domani. Spero che i fan lo apprezzeranno per ciò che è. Saremo fortunati se mai ci avvicineremo a quella che era la serie originale, per ora andiamo avanti a testa bassa, sperando che ciò che inventiamo sia degno del livello de Il trono di spade".

House of the Dragon: cosa sappiamo sul prequel de Il trono di spade

Scoprite il primo teaser di House of the Dragon, che arriverà su HBO nel corso del 2022.