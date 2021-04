House of the Dragon: cosa sappiamo sul prequel de Il trono di spade

Locandina di House of the Dragon

Amore e odio. Nostalgia e rancore. Ripensare a Game of Thrones significa sbrogliare una matassa piena di contrasti. Per molti è un capitolo chiuso da sotterrare in luoghi remoti, per altri un dolce ricordo che ogni tanto riaffiora con malinconia. Da qualsiasi parte stiate, sappiate che nuovi venti soffiano su Essos. E sono venti decisamente più ardenti di quelli gelidi a cui eravamo abituati. Esattamente dieci anni dopo l'inizio dell'epico fenomeno seriale de Il Trono di Spade, la HBO ha confermato che House of the Dragon è ufficialmente entrata in produzione. Si tratta di una nuova serie tv, a metà strada tra il prequel e lo spin-off, tutta dedicata alla folle casata dei Targaryen. Un nuovo show costretto a gestire un'eredità scomoda. Un fardello potenzialmente leggero solo per dei possenti draghi. Saliamo sulle loro ali, sorvoliamo House of the Dragon e cerchiamo di fare ordine raccontandovi tutto quello che sappiamo su House of the Dragon, la serie tv spin-off di Game of Thrones.

1. Di cosa parla

Harry Lloyd ed Emilia Clarke in una scena della prima stagione de Il trono di spade

Ambizione, violenza, pazzia. Il trono di spade ci ha sempre messo in guardia dal sangue che scorre nelle vene dei Targaryen. E la sconvolgente evoluzione di Daenerys (che tanto ha fatto arrabbiare i fan) è lì a ricordarcelo. Senza dimenticare tanti racconti, miti e leggende che durante la serie accennavano a un casato dalla storia travagliata. Per questo House of the Dragon farà un grandissimo salto nel passato per approfondire la storia dei padri e delle madri dei draghi. La serie TV, infatti, sarà basata sul romanzo Fire and Blood, ambientato oltre 300 anni prima de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Per questo nello show vedremo i Targaryen all'apice della loro gloria, e non certo in piena caduta come li abbiamo scoperti in Game of Thrones. È un tempo di prosperità e potere, dove i draghi non erano ancora estinti. Un tempo che, ovviamente, è destinato a finire. La serie infatti racconterà l'inizio del declino dei Targaryen approfondendone retroscena e motivazioni. Qualcosa inizia a incrinarsi quando il re Viserys I tradisce secolari tradizioni nominando sua figlia Rhaenyra erede al Trono di Spade. Una scelta che sconvolgerà ancora di più il regno quando Viserys darà alla luce un figlio maschio, che non sarà il suo diretto erede. Insomma, siamo pronti a veder ribollire ancora una volta il sangue dei Targaryen su piccoli schermi infuocati.

Il trono di spade compie 10 anni, gli attori commentano il finale: "Bran era la scelta migliore"

2. Cast artistico

Olivia Cooke durante la lettura del copione

Qui in tanti tireranno un sospiro di sollievo, perché i tanto criticati Benioff e Weiss non saranno coinvolti nella scrittura della serie. I due showrunner saranno Miguel Sapochnik e Ryan Condal, supervisionati dallo stesso George Martin nelle vesti di produttore esecutivo. Sapochnik tornerà a lavorare anche come regista di alcuni episodi, dopo aver diretto alcune delle puntate più memorabili di Game of Thrones (come la mitica La battaglia dei bastardi). Qualche giorno fa il cast di House of the Dragon si è riunito al completo per la lettura dei copioni. Sulle ali del motto "il fuoco regnerà" abbiamo finalmente scoperto i nuovi volti che popoleranno lo show. Emma D'Arcy sarà la protagonista della serie Rhaenyra Targaryen, la primogenita del re Viserys I, che avrà il volto di Paddy Considine. Matt Smith, apprezzato in Doctor Who e The Crown, vestirà I panni di Daemon Targaryen, il fratello minore del re Viserys ed erede al trono, nonché grande guerriero assai legato ai draghi. Completano il cast principale Rhys Ifans, che diventerà Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, fedele servitore di Viserys e la lanciatissima Olivia Cooke (apprezzata in Ready Player One e Sound of metal) che sarà Alicent Hightower, la figlia di Otto, descritta come la donna più avvenente e astuta dei Sette Regni. Anche questa volta, insomma, (come successo con Game of Thrones) non ci sono grandissime star, ma tutti volti interessanti e giovani talenti in ascesa.

Valar Morghulis: Le morti più significative ne Il trono di spade

3. Quando arriverà

Le prime immagini dal set di House of the Dragon

La produzione di House of the Dragon è iniziata ufficialmente qualche giorno fa. Le riprese sono appena cominciate in Cornovaglia, dove alcuni set sono già stati approntati e alcune foto hanno già mostrato i protagonisti in costume. I fan sbirciando tra le prime immagini apparse in Rete hanno scovato qualche indizio, come la presenza di alcuni casati mai nominati in Game of Thrones. Ad esempio quello dei Velaryon, rappresentati da un cavalluccio marino. Sappiamo anche che la prima stagione sarà composta da 10 episodi e che la serie, ovviamente sempre targata HBO, arriverà sugli schermi nel corso del 2022. A noi non resta che aspettare fiduciosi. Nella speranza che House of The Dragon sappia rievocare tutto il meglio di quel lato di Game of Thrones che ha lasciato un grande vuoto in tutti gli amanti del fantasy più ispirato.