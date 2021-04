House of the Dragon: Matt Smith è Daemon Targaryen nelle prime foto dal set

Nelle prime foto scattate sul set di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade, Matt Smith ed Emma D'Arcy sono rispettivamente Daemon e Rhaenyra Targaryen.

Nelle ultime ore, i fan de Il trono di spade hanno finalmente avuto l'opportunità di dare una prima occhiata ad House of the Dragon, prequel dello show basato sui romanzi di George R.R. Martin. Alcune immagini scattate sul set ritraggono infatti Matt Smith ed Emma D'Arcy, due degli attori che guidano il cast di House of the Dragon, mentre girano una scena a Holywell Bay Beach, in Cornovaglia. La star di Doctor Who e The Crown indossa abiti completamente neri ed una parrucca biondo platino, caratteristiche del personaggio che è chiamato ad interpretare, ovvero il principe Daemon Targaryen. Risulta altresì somigliante a Viserys Targaryen, il fratello di Daenerys (Emilia Clarke), apparso nella prima stagione de Il Trono di Spade.

Emma D'Arcy, invece, reciterà nello show della HBO nei panni della moglie e nipote di Daemon, la principessa Rhaenyra Targaryen. Le foto sulla spiaggia mostrano quindi l'attrice con una pettinatura bionda ed un vestito rosso in uno stile somigliante proprio a quello della Madre dei Draghi. In definitiva, i loro abiti rossi e neri riflettono in maniera fedele i colori che caratterizzano la casata dei Targaryen.

Nella serie TV, ideata dallo scrittore George R.R. Martin in collaborazione con Ryan Condal e Miguel Sapochnik, reciterà anche l'attore Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen, venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal. Ci sarà poi Olivia Cooke che avrà invece la parte di Alicent Hightower. La produzione di House of the Dragon ha avuto inizio due giorni fa, come hanno testimoniato le immagini che ritraevano gli attori della serie mentre erano impegnati a leggere il copione dello show che arriverà su HBO Max nel 2022.