House of the Dragon: il teaser trailer della serie prequel del Trono di Spade

Ecco le prime sequenze di House of the Dragon, serie prequel de Il trono di spade, svelate nel teaser lanciato da HBO.

HBO ha svelato il teaser trailer con le prime immagini dell'attesa House of the Dragon, serie prequel de Il trono di spade. Lo show, annunciato due anni fa, è basato su Fuoco e sangue (Fire & Blood), romanzo fantasy di George R.R. Martin.

La serie House of the Dragon racconta la storia della famiglia Targaryen dando spazio a eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Il primo teaser trailer non rivela molto sui ritmi della trama dello show, ma fornisce un assaggio del suo cast impressionante che vede, tra gli altri, Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Olivia Cooke. Come ci si aspetterebbe, fin dal prio sguardo abbondando combattimenti con la spada e riferimenti ai draghi.

House of the Dragon: Matt Smith è Daemon Targaryen nelle prime foto dal set

A fianco di Matt Smith e Olivia Cooke, che avranno ruoli centrali, Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal. Eve Best interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno ha la parte di Mysaria, che è arrivata a Westeros senza possedere nulla e dopo aver venduto tutto quello che può ricordare, diventando però un'incredibile alleata del principe Daemon Targaryen, l'erede al trono.

House of the Dragon arriverà su HBO nel corso del 2022.