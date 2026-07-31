House of the Dragon, cosa c’è tra Criston Cole e Gwayne Hightower? Fabien Frankel ha le idee chiare

La complicità tra i due cavalieri non è passata inosservata nelle ultime puntate della serie HBO. Fabien Frankel rivela un po' di sottotesto e come lui e Freddie Fox hanno costruito quel legame sul set.

Nella terza stagione di House of the Dragon non sono soltanto draghi, intrighi e vendette familiari a tenere incollato il pubblico allo schermo. A incuriosire i fan è anche il rapporto sempre più intenso tra Criston Cole e Gwayne Hightower, due uomini molto diversi che, puntata dopo puntata, hanno costruito un'intesa difficile da ignorare.

Il fandom è diviso: c'è chi parla di semplice lealtà tra compagni d'armi e chi, invece, ha intravisto qualcosa di diverso. Uno sguardo qui, una frase là: gli elementi per alimentare le teorie non mancano. E a intervenire sulla questione è stato anche Fabien Frankel, interprete di Ser Criston, che ha parlato proprio della bromance tra i due.

House of the Dragon, il legame tra Criston Cole e Gwayne va oltre il cameratismo?

Gwayne Hightower in House of the Dragon 3

Frankel, in un'intervista a Vulture, ha parlato del rapporto sempre più sfumato e carico di sottotesti tra Criston Cole e Gwayne Hightower in House of the Dragon, una dinamica che non è sfuggita ai fan più attenti. Specialmente negli ultimi episodi.

Quando Gwayne propone a Ser Criston di seguirlo a Vecchia Città e mettersi al servizio della sua casata, il rifiuto del comandante non ha il tono freddo di un ordine militare. Cole risponde con calma, quasi con riconoscenza, mostrando un'affezione che raramente concede agli altri personaggi. Strano davvero, visto che è solitamente poco avvezzo alla dolcezza.

L'attore che lo interpreta ha spiegato che Criston, inizialmente, vedeva Gwayne come l'ennesimo aristocratico privilegiato pronto a guardare dall'alto in basso la gente comune. L'esperienza condivisa sul campo di battaglia, soprattutto dopo gli eventi di Riposo del Corvo, avrebbe però cambiato radicalmente il loro rapporto. Cole scopre in lui un uomo disposto a seguirlo fin nei momenti più difficili della guerra.

"Credo che Criston provi affetto per Gwayne", ha detto, chiarendo di aver interpretato il loro ultimo scambio senza ironia o distacco. Cole non sente di dover giustificare le proprie decisioni, ma riconosce di dovere almeno una risposta sincera all'uomo che gli è rimasto accanto.

La lettura romantica avanzata da parte del pubblico, dunque, non sembra essere nata soltanto dall'immaginazione dei fan. Anche se il rapporto tra i due è molto più complesso e meno chiaro, e sfugge a una definizione netta. Frankel ha ammesso di aver discusso a lungo con Freddie Fox, interprete di Gwayne, delle emozioni che attraversano i due personaggi.

Cosa c'è tra i due cavalieri secondo Fabien Frankel

Ser Criston Cole

Pur senza attribuire agli sceneggiatori un'intenzione ufficiale, Fabien Frankel ha confermato che lui e Fox hanno lasciato spazio a una sfumatura più intima. "Freddie e io siamo consapevoli di ciò che provano Gwayne e Cole", ha dichiarato. "Sosteniamo questa interpretazione fin dove il pubblico vuole portarla".

Secondo l'attore, Fox avrebbe considerato l'invito a trasferirsi a Vecchia Città come un gesto tutt'altro che neutrale. I due interpreti avrebbero inoltre ragionato su un vero percorso emotivo di Gwayne, i cui sentimenti per Criston sarebbero diventati "qualcosa di più di una semplice amicizia e di un rapporto professionale".

La serie non rende esplicita una relazione e Fuoco e Sangue non offre indicazioni sulla vita sentimentale di Gwayne. Il personaggio, nel libro di George R.R. Martin, non accompagna neppure Cole nella stessa campagna militare mostrata sullo schermo. Questa dinamica appartiene quindi interamente all'adattamento HBO e al lavoro degli interpreti.

Il passato ambiguo tra Gwayne e Ormund Hightower

Anche il rapporto tra Gwayne e il cugino Ormund sembra nascondere qualcosa di irrisolto. Nel sesto episodio, Ormund allude al "conforto" trovato da Gwayne tra i suoi compagni d'armi, mentre il loro incontro lascia intuire una confidenza maturata molto tempo prima.

James Norton, in una recente intervista, ha spiegato che il lato più autentico del suo personaggio emerge proprio accanto a Gwayne: "Abbiamo immaginato cosa potesse essere successo tra loro da ragazzi. Credo sia accaduto parecchio". L'attore ha parlato di una storia "complessa" suggerita attraverso pochi momenti, senza però fornire una spiegazione definitiva.

Più che confermare una relazione, la serie sembra quindi invitare il pubblico a interrogarsi sul passato dei due Hightower e sulla sessualità di Gwayne.