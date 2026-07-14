James Norton, carriera e vita privata dell'interprete del "cattivo" di House of the Dragon

James Norton ha il volto rassicurante del protagonista romantico, ma sembra divertirsi soprattutto quando può trasformarsi in un uomo pericoloso. Nella terza stagione di House of the Dragon c'è un nuovo uomo forte tra le file dei Verdi ed è impossibile non accorgersi di lui: Ormund Hightower.

Figura elegante (ma solo in apparenza) e destinata a diventare uno dei principali ostacoli sul cammino di Rhaenyra Targaryen. Un personaggio ambizioso, autoritario e imprevedibile, perfetto per un attore che ha sempre cercato ruoli capaci di sorprenderlo.

James Norton prima di House of the Dragon

James Norton

Nato a Londra il 18 luglio 1985, James Norton ha studiato teologia all'Università di Cambridge prima di dedicarsi completamente alla recitazione e formarsi alla Royal Academy of Dramatic Art. Il successo è arrivato attraverso produzioni molto diverse tra loro, dalle serie in costume ai thriller più cupi.

Il grande pubblico britannico lo ha conosciuto in Grantchester, dove vestiva i panni dell'affascinante vicario Sidney Chambers. Quasi contemporaneamente, però, l'attore mostrava il suo lato più inquietante in Happy Valley. Il ruolo del violento Tommy Lee Royce gli ha regalato una candidatura ai BAFTA e ha dimostrato che dietro il suo aspetto da perfetto gentiluomo poteva nascondersi un interprete magnetico e disturbante.

Sono poi arrivati Guerra e pace, McMafia, Piccole Donne, The Nevers, Playing Nice, King & Conqueror e House of Guinness. Sul palcoscenico ha affrontato anche una prova estenuante come A Little Life, spettacolo di circa quattro ore che gli è valso una nomination ai Laurence Olivier Awards.

Norton sarà inoltre Brian Epstein, storico manager dei Beatles, nei quattro film diretti da Sam Mendes dedicati alla band. Un ruolo che segna una nuova fase professionale, nella quale l'attore sta iniziando anche a produrre alcuni dei propri progetti.

Ormund Hightower, il nuovo nemico di House of the Dragon

Rhaenyra in House of the Dragon

In House of the Dragon 3, James Norton presta il volto a Ormund Hightower, comandante dell'esercito dei Verdi e protettore del giovane Daeron Targaryen. Nelle pagine di Fuoco e Sangue di George R.R. Martin il personaggio non è descritto in modo particolarmente approfondito e ciò permette agli sceneggiatori di ampliarne carattere e ambizioni.

Ormund appare elegante e devoto alla tradizione, ma dietro la disciplina si nasconde un uomo manipolatore, ossessionato dal controllo e pronto a sfruttare Daeron per rafforzare il potere degli Hightower. Lo showrunner Ryan Condal ha svelato di aver cercato in Norton la stessa autorevolezza che Charles Dance aveva portato a Tywin Lannister ne Il trono di spade.

L'attore, del resto, non voleva interpretare soltanto un valoroso comandante. Ad attirarlo sono state proprio le contraddizioni di Ormund: la crudeltà, l'ironia, le pulsioni masochistiche e lo strano affetto paterno nei confronti di Daeron.

La vita privata, il diabete e il rapporto con la fama

Fuori dal set, Norton conduce una vita molto riservata. Vive a Londra e cerca di mantenere una distanza netta tra il lavoro e la propria identità. La famiglia e le persone che collaborano con lui, ha ammesso, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per non lasciarsi travolgere dalla celebrità.

A 22 anni gli è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, una condizione con cui convive ancora oggi gestendo quotidianamente il controllo della glicemia e la terapia insulinica. La malattia, però, non ha mai rappresentato un ostacolo alla sua carriera: Norton ha persino corso una maratona, dimostrando come ogni limite possa trasformarsi in una nuova sfida da superare.

Per anni il suo nome è stato associato al ruolo di James Bond, ma oggi l'attore sembra aver archiviato l'ipotesi con un misto di sollievo e nostalgia. Meglio un personaggio imprevedibile come Ormund Hightower? Guardando il suo percorso, la risposta sembra evidente: James Norton preferisce decisamente stare dalla parte dei cattivi.