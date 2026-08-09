Forbidden Fruit, anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Yildiz entra in un nuovo triangolo

Yildiz si avvicina a Çagatay, ma l'arrivo di Cenk cambia gli equilibri. Intanto Feride scopre una foto compromettente, mentre Sahika e Mert si scontrano e Hasan Ali tenta di conquistare Ender.

Nuovi intrecci e sentimenti inaspettati nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 10 al 14 agosto 2026 su Canale 5. Al centro della settimana c'è Yildiz, sempre più vicina a Çagatay ma destinata a ritrovarsi coinvolta in un nuovo triangolo quando Cenk si innamora di lei. Intanto, Feride nutre nuovi sospetti e Hasan Ali continua a muovere le sue pedine.

Forbidden Fruit, cosa succede nelle puntate dal 10 al 14 agosto

La settimana della dizi turca si apre con Feride sempre più preoccupata per il futuro del figlio e convinta che Hasan Ali voglia portarglielo via. La donna si reca quindi dal presidente, ma un equivoco con Yildiz alimenta immediatamente i suoi sospetti. Nel frattempo, Yildiz e Çagatay iniziano ad avvicinarsi, anche grazie al rapporto che il giovane instaura con il piccolo Halit Can.

Parallelamente, nella società si consuma lo scontro tra Sahika e Mert, la cui collaborazione viene messa a dura prova da accuse reciproche e tentativi di screditarsi. Hasan Ali decide di sfruttare il conflitto a proprio vantaggio, mentre cerca anche di conquistare Ender. Sul fronte familiare, invece, nuove tensioni e incomprensioni coinvolgono Zehra, Mert e Yildiz, mentre Feride e Guler scoprono un dettaglio che potrebbe cambiare la loro percezione del rapporto tra Yildiz e Çagatay.

Berk Oktay: Çağatay Kuyucu

Lunedì 10 agosto

Feride è sempre più furiosa e spaventata dal sospetto che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio Çagatay. Decisa ad affrontarlo, la donna si presenta nel suo ufficio per parlargli. Una volta arrivata, però, si trova davanti a una scena che alimenta immediatamente i suoi sospetti: Hasan Ali è sul divano insieme a Yildiz.

La situazione è in realtà molto diversa da quella che Feride immagina. Yildiz si è recata da Hasan Ali per cercare di tutelare la posizione di Çagatay dopo la fusione, ma Feride, ignara dei motivi dell'incontro, interpreta la scena nel modo peggiore e pensa che tra i due ci sia una relazione.

Nel frattempo, Yildiz non sa ancora che Feride è la madre di Çagatay. Per avvicinarsi a lui, si presenta dal giovane con la scusa di aver perso il biberon, dando così il via a un nuovo intreccio di equivoci.

Martedì 11 agosto

Yildiz e Asuman vogliono ringraziare Hasan Ali e organizzano un incontro con Çagatay nella speranza di favorire una riconciliazione. Il tentativo, però, non va come previsto e l'incontro si conclude senza ottenere il risultato sperato.

Çagatay, nonostante tutto, decide di ringraziare Yildiz il giorno successivo e la invita a cena. Tra i due continua così a crescere una certa sintonia. Yildiz, inoltre, scatta una fotografia a Çagatay insieme al piccolo Halit Can, un'immagine che nei giorni successivi avrà un ruolo importante.

Melisa Dogu: Asuman Yılmaz

Intanto Asuman si avvicina sempre di più a Hasan Ali. La donna gli porta dei cioccolatini e arriva anche a consigliarlo sulla scelta di un regalo. Sul fronte aziendale, invece, il rapporto tra Sahika e Mert precipita: la fiducia tra i due viene meno ed entrambi iniziano a cercare il modo di screditare l'altro agli occhi di Hasan Ali.

Mercoledì 12 agosto

Yildiz finisce al centro di un nuovo scontro con Zehra a causa della balia Aysel. La situazione sembra riguardare direttamente le due donne, ma Yildiz non sa che dietro la decisione c'è in realtà Mert.

Asuman, intanto, comprende che tra Zehra e Mert è in corso una crisi e prova a dare una nuova direzione alla situazione, proponendo a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar.

Nel frattempo, Emir provoca un equivoco con un biglietto dal contenuto romantico. Suat reagisce con rabbia, convinta che dietro il messaggio ci sia una situazione sentimentale, ma la verità si rivela molto più semplice: la donna coinvolta è soltanto una dipendente di Emir.

Feride è interpretata da Gülenay Kalkan

A preoccupare maggiormente Feride e Guler è però ciò che scoprono sul telefono di Çagatay. Le due controllano il cellulare del giovane e trovano la fotografia che ritrae Yildiz insieme a Çagatay e al piccolo Halit Can. L'immagine fa nascere nuovi sospetti e rischia di alimentare ulteriormente le tensioni.

Giovedì 13 agosto

Lo scontro tra Sahika e Mert arriva a un punto di rottura. Dopo essersi accusati a vicenda all'interno dell'azienda, i due vengono convocati da Hasan Ali, che vuole capire cosa stia realmente accadendo.

Il presidente si rende conto che tra Sahika e Mert non c'è soltanto un problema professionale, ma una vera e propria guerra personale. Per questo impone loro di trovare un accordo. Hasan Ali, tuttavia, ha già un piano: intende sfruttare il conflitto tra i due per poterli utilizzare contro Ender.

La tregua dura ben poco. Dopo la riunione, Sahika e Mert tornano infatti a scontrarsi. Mert accusa Sahika di essere ossessionata da lui, mentre lei lo definisce un traditore e un manipolatore.

Parallelamente, Hasan Ali tenta di conquistare Ender con un regalo apparentemente molto prezioso: un orologio costoso. Il gesto, però, si trasforma in un clamoroso passo falso quando Ender scopre che l'orologio è falso.

Cenk: Murat Tavlı

Venerdì 14 agosto

L'umiliazione subita con Ender ha pesanti conseguenze per Hasan Ali. Dopo che la donna scopre che l'orologio ricevuto in regalo è falso, il presidente cerca di scaricare la responsabilità sul suo assistente Sedai. Ender, però, ha ormai cambiato opinione su di lui e considera Hasan Ali un uomo volgare e ridicolo.

Sul fronte sentimentale, invece, Yildiz e Çagatay si avvicinano sempre di più. Il giovane sembra particolarmente affezionato al piccolo Halit Can e il suo interesse nei confronti di Yildiz appare sempre più evidente. Tuttavia, quando Çagatay confessa di non credere nelle relazioni serie, Yildiz comprende che tra loro potrebbero esserci aspettative molto diverse.

A complicare ulteriormente la situazione arriva Cenk, un amico di Çagatay. Quando incontra Yildiz, il ragazzo si innamora immediatamente di lei. Il suo ingresso nella storia potrebbe quindi dare vita a un nuovo triangolo sentimentale e mettere ulteriormente alla prova il rapporto ancora agli inizi tra Yildiz e Çagatay.