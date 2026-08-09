House of the Dragon 3x08, il finale va in onda stanotte: anticipazioni, durata e immagini

Ci siamo: dopo 8 settimane d'attesa, accompagnate da morti, tradimenti e colpi di scena, la resa dei conti in House of the Dragon 3 è finalmente alle porte. Il prequel di Game of Thrones torna stanotte con l'ottavo e ultimo episodio, dopo una stagione che ha riportato al centro la guerra tra Rhaenyra e gli Hightower, modificando ancora una volta gli equilibri tra Verdi e Neri.

Il finale di House of the Dragon 3 sarà disponibile in Italia nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, in TV su Sky Atlantic e in streaming su HBO Max e NOW. Per chi non ha alcuna intenzione di alzarsi alle 3:00 del mattino per scoprire chi sopravviverà e chi no alla terza stagione, ricordiamo che la puntata sarà sempre disponibile on demand sulle piattaforma, andrà in onda in replica su Sky alle 21:15 di lunedì 10 agosto.

Con i suoi 75 minuti di durata, il finale della terza stagione è in assoluto il più lungo nella storia della serie (in attesa della stagione 4). Scritto da Ryan Condal e Ti Mikkel (già co-sceneggiatore degli episodi 5 e 6 della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms), l'episodio è diretto da Andrij Parekh.

Una premessa alle anticipazioni: abbiamo già visto il finale e, seppure in questo articolo eviteremo accuratamente spoiler, una cosa possiamo anticiparla: si tratta dell'episodio migliore della stagione, 75 minuti di pura tensione. Torneremo a parlarne domani, con la recensione completa e senza più limiti alle riflessioni.

House of the Dragon 3x08, le anticipazioni del finale

Di un dettaglio nessuno, nè qui nè a Westeros, può più fare mistero: Aegon, il re che tutti credevano morto, è tornato e con lui il suo drago Sunfyre. La notizia sembra essersi diffusa rapidamente e il promo dell'episodio 8 lascia intendere che Rhaenyra ne sia stata profondamente colpita. Il video promo si apre con Addam di Hull che parla con suo fratello Alyn. Addam fa riferimento alla reazione di Rhaenyra alla notizia e sostiene che la regina abbia intrapreso una "via oscura". Poco dopo compare Rhaenyra insieme a Baela Targaryen in una scena particolarmente tesa: la regina afferra il volto della ragazza, ma il trailer non mostra cosa abbia provocato il confronto né quali saranno le conseguenze.

Anche Daemon torna a occupare una posizione centrale. Il "principe canaglia" si riunisce all'esercito delle Terre dei Fiumi, insieme a Roddy la Rovina e Oscar Tully, mentre le forze si preparano ad affrontare l'esercito degli Hightower a Tumbleton.

La clip diffusa da HBO mostra inoltre Daeron insieme a Gwayne Hightower. Nel loro confronto emerge l'esistenza di un piano segreto di Ormund, nascosto perfino a loro due. Quello che noi spettatori già conosciamo, ovvero il patto siglato con Ulf il Bianco, sarà il solo asso nella manica del Lord di Vecchia Città?

Il materiale promozionale diffuso apre una finestra su una situazione estremamente instabile. Rhaenyra deve reagire alla notizia del ritorno di Aegon, Daemon è nuovamente in battaglia e gli Hightower sembrano avere ancora una carta da giocare. A questo si aggiunge la presenza di Aemond ad Harrenhal e il ruolo sempre più importante dei draghi nella guerra.

Il finale arriva quindi con entrambe le fazioni ancora in grado di cambiare il corso degli eventi (e sappiamo già che, con Ryan Condal in cabina di comando, potrebbe non servire a molto aver letto il libro di Martin). Per sapere quale sarà la prossima mossa di Rhaenyra, degli Hightower e degli altri protagonisti bisognerà aspettare ancora qualche ora.