La Promessa anticipazioni 10 agosto: Petra rischia la vita, Don Ricardo fugge

Le anticipazioni de La Promessa del 10 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata segnata da decisioni importanti, dramma e improvvise partenze. Alla tenuta gli equilibri cambiano ancora una volta e alcuni personaggi si trovano costretti ad affrontare situazioni sempre più difficili.

La Promessa, anticipazioni: Adriano sceglie di restare

Dopo aver preso in considerazione l'idea di lasciare la tenuta a causa del dolore provocato dalla partenza di Catalina, Adriano cambia idea e decide di rimanere. L'uomo, però, non vuole occuparsi da solo dell'amministrazione dei campi e sceglie quindi di affidare la gestione dei terreni a Leocadia e Jacobo.

La decisione avrà conseguenze anche sulla quotidianità di Martina. Jacobo prenderà il posto della giovane nella gestione amministrativa, permettendole di liberarsi degli impegni legati alla contabilità. Martina potrà così dedicarsi maggiormente ad aiutare Adriano con i piccoli gemelli e a seguire le attività della tenuta.

Jacobo Monteclaro è interpretato da Gonzalo Ramos

Petra ha il tetano: la diagnosi è drammatica

Nel frattempo, le condizioni di Petra peggiorano in modo preoccupante. Padre Samuel, sempre più allarmato per la salute della donna, decide di chiedere l'intervento di uno specialista. Il professor Salazar arriva così alla tenuta per cercare di capire quale sia la causa del grave malessere.

La diagnosi è terribile: Petra ha contratto il tetano. L'infezione sarebbe stata provocata dalle ferite trascurate e aggravata dalle condizioni di forte stress vissute dalla donna.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

Il medico spiega che la malattia è ormai in uno stadio molto avanzato e che le possibilità di intervenire sono estremamente limitate. Per Petra non resta che sottoporsi alle cure e sperare che possano funzionare. Il rischio che la donna possa morire diventa quindi concreto e getta nello sconforto chi le sta accanto.

Don Ricardo fugge da La Promessa per raggiungere Pia

A sconvolgere ulteriormente gli equilibri della tenuta è poi la decisione di Don Ricardo. Il maggiordomo non riesce più a sopportare la lontananza di Pia, costretta all'esilio ad Aranjuez, né la situazione venutasi a creare a causa di Don Cristóbal.

Senza avvertire nessuno, Don Ricardo decide quindi di lasciare La Promessa e di partire per raggiungere Pia. La sua fuga improvvisa lascia senza parole tutta la servitù e provoca soprattutto la reazione di suo figlio Santos. Il giovane rimane profondamente amareggiato dal comportamento del padre, che abbandona la tenuta senza nemmeno salutarlo personalmente.