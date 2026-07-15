House of the Dragon 3 chiarirà mai perchè Daeron non ha i capelli biondo platino dei Targaryen?

L'arrivo di Daeron Targaryen in House of the Dragon 3 non ha aggiunto soltanto un nuovo pretendente (e un nuovo problema per Rhaenyra) alla già affollata corsa per il Trono di Spade. Il personaggio interpretato da Benjamin Evan Ainsworth ha portato con sé il drago Tessarion, nuove ambizioni politiche e un dettaglio estetico che ha immediatamente incuriosito: i suoi capelli non sono biondo platino.

A differenza dei fratelli Aegon e Aemond e della sorella Helaena, infatti, Daeron sfoggia una chioma tra il rosso e il castano ramato, molto più vicina all'aspetto di Alicent Hightower che ai tratti tradizionalmente associati ai Targaryen. Una caratterizzazione troppo evidente per essere ignorata. Ma la serie offrirà davvero una spiegazione?

Perché i capelli di Daeron non sono biondo Targaryen

Alicent Hightower in House of the Dragon

La teoria più immediata collega il colore dei capelli al piano costruito da Lord Ormund Hightower, nipote di ser Otto. Nella terza stagione, il personaggio interpretato da James Norton ha dimostrato di essere disposto a manipolare identità, alleanze e apparenze pur di proteggere i propri interessi. Alterare l'aspetto di Daeron sarebbe quindi perfettamente coerente con i suoi metodi.

Una chioma ramata consente al ragazzo di passare più facilmente per un giovane appartenente alla famiglia Hightower, evitando di attirare l'attenzione dei nemici. Ormund lo ha infatti cresciuto come un figlio, tenendo nascosta la sua origine reale fino al momento politicamente più conveniente.

La trasformazione avrebbe però anche un valore psicologico. Guardandosi allo specchio, Daeron vedrebbe un Hightower e non l'erede di una dinastia segnata da guerre e rivalità familiari. Qualora questa ipotesi fosse corretta, i prossimi episodi di House of the Dragon potrebbero mostrare il giovane mentre abbandona il travestimento, rendendo il ritorno dei capelli biondo platino il simbolo della sua definitiva rivendicazione del sangue Targaryen. O forse no. E proprio questa scelta potrebbe essere fondamentale.

Il legame con Alicent

Alicent e ser Otto Hightower

Esiste però una possibilità molto più semplice e, forse, ancora più interessante dal punto di vista narrativo. Il colore dei capelli potrebbe essere una metafora visiva pensata per sottolineare quanto Daeron sia diverso e distante dai suoi fratelli.

Alicent ha affidato il figlio agli Hightower di Vecchia Città quando era ancora molto giovane, permettendogli di crescere lontano dalla corte, dalla presenza di Viserys e dalle tensioni familiari che hanno segnato profondamente i rapporti tra Aegon, Aemond e Helaena. Il suo aspetto potrebbe quindi riflettere questa educazione diversa, rendendolo il figlio che più assomiglia alla madre non solo nell'aspetto, ma anche nella mentalità e nei valori.

Le teorie secondo cui il giovane sarebbe nato da una relazione segreta di Alicent appaiono invece meno convincenti. Un nuovo scandalo sulla legittimità finirebbe per ripetere il conflitto già costruito attorno ai figli di Rhaenyra, senza aggiungere molto al percorso dei personaggi. Qualcosa di non necessario, insomma.

La terza stagione della serie potrebbe dunque chiarire presto il mistero oppure lasciare che siano le immagini a parlare. Una cosa, però, sembra già evidente: Daeron possiede il sangue dei Targaryen, ma è stato formato come un Hightower. Resta da capire quale delle due famiglie prevarrà quando dovrà scegliere chi diventare "da grande".