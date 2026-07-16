"Ho fatto le cose in grande": James Norton racconta la scena della vasca in House of the Dragon 3

La scena di nudo di Ormund Hightower che esce dalla vasca da bagno è già una delle più commentate di House of the Dragon 3, e James Norton ha spiegato come è nata

James Norton aveva un chiaro obiettivo quando ha girato una delle scene più sorprendenti di House of the Dragon 3: farsi ricordare.

D'altronde quando il tuo personaggio, Ormund Hightower, sta per affrontare frontalmente la regina dei draghi in un franchise dall'altissimo tasso di morti per molto meno, hai tutte le ragioni per esagerare.

In un'intervista con TV Line, l'attore britannico ha raccontato il dietro le quinte della scena nella vasca da bagno vista nell'episodio 4, Tumbleton, spiegando come quella sequenza sia diventata un'occasione per mostrare il lato più arrogante, teatrale e sicuro di sé. E non solo per Ormund.

La scena mostra il Lord di Vecchia Città mentre riceve alcuni nobili locali nei suoi alloggi a Tumbleton (sottratti proprio alla coppia che tenta di interagire con lui). Il leader degli Hightower emerge dalla vasca e affronta i suoi interlocutori con calma esibita, senza alcuna intenzione di modificare i propri piani, nonostante le minacce rappresentate dai sostenitori di Rhaenyra.

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Secondo James Norton, quello è stato il momento in cui, da interprete, ha voluto capire quanto fosse possibile spingere al limite il personaggio, senza risultare stonato rispetto alla serie. "Entrando in una serie già avviata, hai il vantaggio di poter vedere e percepire il tono. E lo show è epico, muscolare, terrificante, giocoso, divertente e irriverente", ha raccontato l'attore.

"Quella è stata la mia prima opportunità per dire 'Facciamo le cose in grande. Vediamo quanto possiamo rischiare qui'. E in un certo senso abbiamo continuato a spingerci sempre più in là mentre uscivo dalla vasca, ritardando l'uso dell'asciugamano sempre di più". Per la gioia di quegli spettatori che si sono immediatamente riversati sui social a commentare con video, foto e meme.

L'attore ha ammesso di aver portato la performance volutamente all'esasperazione, ma proprio questa scelta ha convinto la produzione a mantenere il girato finale: "Stavamo giocando, ed è stato un percorso collaborativo. Ricordo che pensavo 'Farò le cose in grande, metterò le mani sui fianchi e dirò: È una regina o è una put..na con un drago?' Ho esagerato così tanto, ma loro hanno tenuto tutto!".

James Norton ha spiegato che una scena simile richiede molta fiducia nella produzione, nelle persone coinvolte sul set: "Non avrei esagerato così tanto se non mi fossi fidato della serie e delle persone coinvolte. Perché se esageri, ti metti in una posizione molto vulnerabile come attore. Ma aio ho osato e ha funzionato, il rischio ha pagato... Ci siamo divertiti molto quel giorno".

Quale futuro per Ormund Hightower in House of the Dragon 3?

Dietro la sicurezza mostrata nella vasca, Lord Ormund nasconde però una posizione, sullo scacchiere politico, sempre più complicata. Dopo aver scoperto che Aemond Targaryen e Vhagar non sarebbero arrivati in suo aiuto, il leader della casata dei Versi si è trovato a gestire una situazione molto più difficile del previsto.

Ed è proprio nel momento in cui il suo piano iniziale ha subito una scossa, secondo Norton, che è venuto fuori il nodo del personaggio: il suo fanatismo. Ormund crede fermamente nella superiorità degli Hightower e nella necessità di portarne uno sul Trono di Spade, ma proprio questa convinzione potrebbe trasformarsi nella sua più grande debolezza. "Penso che quella sia la sua Stella Polare. Crede così fervidamente in quella causa... Ma è pericoloso perché combatterà con le unghie e con i denti per questo, contro ogni previsione".

"Ci aspetta un periodo teso", ha concluso l'attore. Ma una buona notizia c'è: come si può apprendere dal portale Imdb, James Norton è accreditato per tutto il resto della stagione 3 di House of the Dragon, e questo significa che non ci libereremo molto preso di questo splendido villain.