House of the Dragon 3: svelato l'arrivo di un personaggio chiave del romanzo di George R.R. Martin

Il cast della stagione 3 della serie House of the Dragon si è arricchito con l'arrivo di un personaggio importante tra le pagine del romanzo Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin.

L'attrice Anne Shapero, già protagonista di Red Skies, ha infatti ottenuto la parte di Alysanne Blackwood.

L'arrivo di Alysanne in House of the Dragon

Le riprese della terza stagione di House of the Dragon, serie disponibile in Italia su Sky e NOW, sono in corso da alcune settimane nel Regno Unito.

Annie Shapero sarà quindi Alysanne, conosciuta anche come Black Aly. L'impavida guerriera, nell'opera prequel di Cronache del ghiaccio e del fuoco, è la zia di Lord Benjicot Blackwood e combatte per la regina Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), prima di sposare Lord Cregan Stark (Tom Taylor).

Nella saga diventa poi una figura leggendaria nella storia degli Stark.

Il personaggio, secondo quanto rivelato da Deadline, sarà presente in cinque delle otto puntate inedite della terza stagione, in arrivo sugli schermi televisivi nel 2026.

Anne Shapero è stata recentemente protagonista di Red Skies, la serie israeliana creata da Ron Leshem, ha recitato in The Border, nel film The Narrow Road to the Deep North con Jacob Elordi, e sarà una delle protagoniste dell'horror Saccharine accanto a Midori Francis.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno anche James Norton nella parte di Ormund Hightower, il cugino di Alicent (Olivia Cooke), mentre Tommy Flanagan e Dan Fogler saranno rispettivamente Lord Roderick Dustin e Sir Torrhen Manderly.

I primi spoiler dal set della stagione 3

Nella terza stagione, che potrà contare anche sul ritorno di Matt Smith, si continuerà a raccontare la Danza dei Draghi, il sanguinoso scontro tra famiglie per ottenere il potere tra le fila dei Targaryen.

HBO, attualmente, non ha commentato ufficialmente il suo coinvolgimento in House of the Dragon, l'adattamento dell'opera di Martin che ha dovuto affrontare anche qualche critica da parte dello scrittore.

Nei primi video dal set trapelati online si è potuta vedere una breve scena con protagonisti James Norton e Matt Smith e dei momenti legati a una spettacolare battaglia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post