House of the Dragon, lo showrunner risponde alle critiche di George R.R. Martin: "Ho provato a coinvolgerlo"

Lo showrunner di House of the Dragon ha risposto alle critiche rivolte alla serie dallo scrittore George R.R. Martin a causa di alcuni cambiamenti rispetto al suo romanzo.

Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, ha parlato di come è rimasto deluso dalle critiche rivolte dallo scrittore George R.R. Martin alla serie targata HBO.

Il creatore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco, nel mese di settembre, aveva infatti scritto sul proprio blog che non tutto era andato come sperava nell'adattamento del suo romanzo Fuoco e sangue.

La risposta alle critiche rivolte a House of the Dragon

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Condal ha spiegato: "È stato deludente. Dirò semplicemente che sono, attualmente, un fan di Cronache del ghiaccio e del fuoco, da quasi 25 anni, e lavorare allo show è stato realmente uno dei più grandi privilegi, non solo della mia carriera come autore, ma anche della mia vita come fan della fantascienza e del genere fantasy".

Lo showrunner di House of the Dragon ha aggiunto: "George stesso è un monumento, un'icona della letteratura in aggiunta a un mio eroe personale, ed è stata un'influenza profonda per il fatto che fossi uno scrittore".

House of the Dragon 2: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Ryan ha quindi difeso le scelte compiute dagli autori allontanandosi dalla storia originale: "Si tratta di questa storia incompleta e richiede di unire i puntini e molta inventiva lungo la strada. Dirò semplicemente che ho fatto ogni possibile sforzo per includere George durante il processo dell'adattamento. L'ho fatto realmente. Nel corso degli anni. E abbiamo apprezzato realmente una collaborazione reciproca fruttuosa, o almeno pensavo, e realmente forte".

Lo sceneggiatore ha proseguito: "A un certo punto, mentre ci siamo addentrati lungo la strada, non è stato disposto ad ammettere i problemi pratici che stavamo affrontando in modo ragionevole. E penso, come showrunner, di dover mantenere il mio impegno come produttore e al tempo stesso di essere un autore creativo e che ama il materiale originale. Devo procedere facendo compiere dei passi in avanti al processo di scrittura, ma anche alle altre parti pratiche per il bene della troupe, del cast e della HBO, perché quello è il mio lavoro. Quindi posso solo sperare che George possa riscoprire un giorno quell'armonia ".

Tra gli elementi modificati rispetto al romanzo, e criticati da Martin, c'è la mancanza del principe Maelor, il figlio minore di Helaena Targaryen che, invece, nella serie, è madre solo dei gemelli Jaehaera e Jaehaerys.

Lo showrunner ha ribadito che si parla per mesi di ogni possibile cambiamento e decisione e che si valuta con attenzione ogni elemento, nel rispetto dell'adattamento e dell'opera originale.