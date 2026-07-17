House of the Dragon 3: Aemond è il padre del figlio di Helaena? La teoria che riscrive i libri

House of the Dragon 3, con l'ultimo episodio, ha senza dubbio creato una star - Ormund Hightower - ma ha anche sollecitato come non mai la fantasia del pubblico per via di un dettaglio che non ha fatto trasalire solo Alicent: la nuova gravidanza di Helaena.

Per chiunque conosca il libro di George R.R. Martin e sappia contare non dovrebbe essere una sorpresa così grande: in Fuoco e Sangue re Aegon e la regina-sorella Helaena hanno in effetti tre figli. In nome del fatto, però, che molto spesso la serie ha cambiato le storie narrate tra le pagine, molti spettatori si stanno chiedendo se il piccolo in arrivo sarà proprio Maelor Targaryen oppure se Ryan Condal abbia preparato l'ennesima svolta narrativa.

In considerazione del fatto che le maggiori lamentele di Martin sull'allontanamento dal materiale letterario riguardassero proprio la famiglia del re Aegon II, si può supporre che la serie abbia semplicemente deciso di inserire nella storia finalmente anche Maelor, ma il pensiero dei fan è quantomeno suggestivo.

Chi è il padre del terzo figlio di Helaena?

Il punto è questo: secondo una teoria sempre più popolare tra gli spettatori, il padre del bambino potrebbe non essere Aegon II, ma suo fratello Aemond Targaryen. Nel libro, come spesso accade, il rapporto tra Aemond e Helaena non trova uno spazio particolare. La serie HBO, invece, ha scelto di costruire tra i due fratelli un legame quasi "segreto".

In House of the Dragon Aemond è uno dei pochi personaggi che sembra comprendere davvero Helaena, fin da piccoli. Mentre Aegon l'ha spesso trattata, prima come sorella minore e poi come moglie, con distanza e superficialità (lei stessa se n'era lamentata durante l'ultima cena con suo padre Viserys, al cospetto dell'intera famiglia reale), l'altro fratello mostra maggiore attenzione nei confronti delle sue visioni e del suo modo particolare di affrontare il mondo. D'altronde è stata proprio Helaena a gettare um'ombra sul cammino di Aemond, a far intravedere la sua vulnerabilità, quando, su una torre della Fortezza Rossa, ha predetto la sua morte presso l'Occhio degli Dei, nell'ultima puntata della seconda stagione.

Questo dettaglio non è sfuggito agli spettatori: alcuni ritengono infatti che lo showrunner abbia volutamente creato una connessione diversa tra i due personaggi, lasciando aperta la possibilità di un rapporto più complesso rispetto a quello mostrato nei libri.

Il principale dubbio dei fan riguarda la cronologia degli eventi. Gravemente ferito nella battaglia di Riposo del Corvo, il re dei Verdi ha trascorso un lungo periodo ritirato nelle sue stanze, tra la vita e la morte. Ora è addirittura lontano dalla corte. Nel frattempo Aemond ha assunto sempre più responsabilità all'interno della fazione, arrivando a comportarsi come il vero leader della famiglia, nonchè sovrano reggente. La serie potrebbe voler suggerire che il bambino sia stato concepito in un momento in cui Aegon non era più nella posizione di avere un ruolo centrale?

Anche questo elemento, però, non rappresenta una prova. La linea temporale della serie lascia ancora spazio a diverse interpretazioni e potrebbe tranquillamente essere compatibile con la versione originale.

Cosa cambierebbe nella storia dei Targaryen?

Se la teoria dovesse trovare conferma, sarebbe una delle modifiche più importanti rispetto a Fuoco e Sangue (e proprio per questa ragione, secondo logica, ci sentiremmo di escluderla). Nel libro, il terzo figlio di Helaena rappresenta un nuovo tassello nella lotta politica tra Verdi e Neri, tra Aegon e Rhaenyra. Un eventuale cambio di paternità sbilancerebbe invece la storia verso Aemond.

Il principe non sarebbe più soltanto il guerriero più temuto della famiglia o il fratello più capace di Aegon, ma diventerebbe colui che garantisce il futuro della linea Targaryen sostenuta dai Verdi. Una scelta simile cambierebbe anche il rapporto di forza tra fratelli. Aemond non avrebbe soltanto conquistato il ruolo politico che Aegon non è riuscito a mantenere, ma avrebbe anche preso il controllo della sua eredità familiare.

La possibilità più semplice, come dicevamo in apertura, resta comunque quella più vicina ai libri: House of the Dragon potrebbe semplicemente introdurre Maelor Targaryen, il terzo figlio di Helaena e Aegon, dopo aver modificato alcuni aspetti della sua presenza nella storia. La serie ha già dimostrato di voler reinterpretare diversi elementi del materiale originale, ma un cambiamento non nasconde necessariamente una grande rivelazione.