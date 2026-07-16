Chicago Med stasera su Italia 1, trama, cast e quante sono le puntate della nuova stagione

Nuove emergenze, ritorni a sorpresa e cambiamenti tra i protagonisti: Chicago Med torna su Italia 1 con l'undicesima stagione. Ecco trama, cast, anticipazioni e il numero delle puntate previste.

Stasera, mercoledì 15 luglio, torna su Italia 1 l'appuntamento con il medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center. In prima serata debutta l'undicesima stagione di Chicago Med, la serie creata da Dick Wolf e Matt Olmstead che racconta le storie di medici e infermieri alle prese con emergenze sanitarie, casi complessi e nuove sfide personali. La nuova stagione è composta da 21 episodi e riparte con importanti cambiamenti nel cast e nei rapporti tra i protagonisti.

Le trame degli episodi del 16 luglio di Chicago Med

Nel primo appuntamento, il personale del Gaffney Chicago Medical Center deve fronteggiare una grave emergenza che mette a dura prova medici e infermieri. Nel secondo episodio, ci sarà il ritorno di un volto molto amato della serie e sviluppi importanti per i rapporti tra i personaggi.

Episodio 11x01: Tutti possiamo cadere: La stagione 11 di Chicago Med si apre con una drammatica emergenza al Gaffney Chicago Medical Center. Il pronto soccorso viene travolto dall'arrivo di numerosi feriti coinvolti in un grave incendio, mettendo alla prova medici e infermieri che devono lavorare rapidamente per salvare più vite possibili. Tra caos, decisioni difficili e situazioni critiche, la squadra dimostra ancora una volta il valore della collaborazione.

Nick Gehlfuss torna al Gaffney Chicago Medical Center come guest star

La dottoressa Lennox affronta un caso particolarmente complesso che coinvolge due giovani sorelle rimaste gravemente ferite durante un evento notturno finito in tragedia. Nel frattempo, Hannah Asher riceve finalmente la risposta sulla paternità del suo bambino: il padre è Dean Archer e non Mitch Ripley. La rivelazione cambia gli equilibri tra i protagonisti, con Archer pronto ad assumersi le proprie responsabilità e Ripley costretto ad affrontare la delusione.

Anche Sharon Goodwin deve gestire nuove difficoltà legate all'organizzazione dell'ospedale, mentre il personale si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide personali e professionali.

Episodio 11x02- Piccoli margini: Il secondo episodio della stagione 11 di Chicago Med, che coincide con il 200° episodio della serie, porta al Gaffney nuove emergenze e importanti ritorni. La puntata vede il ritorno di Will Halstead, che torna a Chicago insieme al figlio di Natalie, Owen, per trascorrere del tempo con lui. La visita, però, si trasforma presto in una situazione drammatica quando il ragazzo rimane coinvolto in un'emergenza all'interno dell'ospedale.

Nel frattempo, al pronto soccorso Ripley e Archer si trovano in contrasto sulla gestione di un caso medico complesso. La rivalità tra i due cresce mentre cercano di imporre il proprio punto di vista, mettendo alla prova il loro rapporto professionale. Hannah Asher continua invece ad affrontare i cambiamenti legati alla gravidanza e scopre nuovi dettagli osservando una coppia in attesa di un bambino.

Jessy Schram è Hannah Asher

Il cast della stagione 11 di Chicago Med

Nel cast della nuova stagione torna Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer, mentre si registra l'uscita di scena di Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, storica caposala del pronto soccorso del Gaffney. Tra le sorprese della stagione anche il ritorno come guest star di Nick Gehlfuss, che riprende il ruolo del dottor Will Halstead.

Confermati inoltre Jessy Schram nei panni della dottoressa Hannah Asher, Luke Mitchell nel ruolo del dottor Mitch Ripley, Sarah Ramos come dottoressa Caitlin Lenox e Darren Barnet nei panni del dottor Brian Boone.

A completare il gruppo dei protagonisti ci sono due volti storici della serie: S. Epatha Merkerson, che interpreta la direttrice dell'ospedale Sharon Goodwin, e Oliver Platt, ancora una volta nei panni dello psichiatra Daniel Charles.