House of the Dragon 2 arriverà prima del previsto, confermata la data di uscita

Arriva la conferma della data di uscita di House of the Dragon 2. Come anticipato, i nuovi episodi della serie spinoff de Il trono di spade apprideranno su HBO (in Italia su Sky e in streaming su NOW) a partire da giugno. A confermarlo, il capo dello streaming di Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette.

House of the Dragon: una delle prime immagini rilasciate

La data di uscita aggiornata, rivelata durante un intervento alla conferenza Technology, Media and Telecom di Morgan Stanley, restringe ulteriormente la finestra per il debutto previsto dello show, precedentemente annunciato essere "all'inizio dell'estate". La notizia è stata riportata da Variety.

La conferma di Perrette pone la seconda stagione di House of the Dragon più vicina alla previsione originale di Matt Smith, che aveva indicato agosto come data possibile. La seconda stagione del prequel de Il trono di spade è molto attesa sin da quando la prima stagione si è conclusa nel 2022 con un sorprendente finale.

House of the Dragon 2: quello che (forse) vedremo nella seconda stagione

Che cosa vedremo nella seconda stagione?

Previsti dunque per giugno, i nuovi episodi di House of the Dragon riprenderanno la storia di Fuoco e Sangue, che esplora la storia dei Re Taragaryen nelle epoche precedenti a Il Trono di Spade. Basandosi sugli eventi del libro, si prevede che la seconda stagione conterrà un concentrato di azione con battaglie con draghi, assassini e l'introduzione di numerosi nuovi personaggi.

Apparentemente George R.R. Martin ha visto i primi due episodi della seconda stagione, che ha definito "molto oscuri". La stagione 2 sarà più breve della prima, con otto episodi rispetto ai 10 della prima stagione. Si prevede che la serie spinoff durerà almeno quattro stagioni se non di più.