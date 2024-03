House of the Dragon 2: il nuovo epico trailer della seconda stagione in arrivo su Sky

I nuovi episodi debutteranno questa estate su Sky e in streaming su Now

Sky ha svelato pochi minuti fa il trailer della Stagione 2 di House of the Dragon, che come già anticipato andrà in onda la prossima estate.

Il nuovo filmato fa di più, rivela la data d'uscita esatta della nuova serie di episodi che continueranno le dinamiche tra i personaggi e la loro lotta per il potere lasciate in sospeso alla fine della passata stagione.

House of the Dragon - Stagione 2 debutterà il 17 giugno 2024 su Sky e in streaming su Now.

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast che tornano dalla prima stagione figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

House of the Dragon 2 sarà più breve, HBO sta per annunciare la terza stagione

I nuovi episodi di House of the Dragon riprenderanno la storia di Fuoco e Sangue, che esplora le vicende dei Re Taragaryen nelle epoche precedenti a Il Trono di Spade. Basandosi sugli eventi del libro, si prevede che la seconda stagione conterrà un concentrato di azione con battaglie con draghi, assassini e l'introduzione di numerosi nuovi personaggi.

Successivamente, Sky ha diffuso anche altri due trailer più brevi della Stagione 2: