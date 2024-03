House of the Dragon 2: tutti i protagonisti nei nuovissimi poster della serie HBO

Nelle ultime ore, HBO ha diffuso una serie di poster della Stagione 2 di House of the Dragon nel quale sono ritratti i principali personaggi che saranno al centro dei nuovi episodi in arrivo questa estate sul piccolo schermo.

Come anticipato, i nuovi episodi della serie spinoff de Il trono di spade apprideranno su HBO (in Italia su Sky e in streaming su NOW) a partire da giugno. A confermarlo, il capo dello streaming di Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette.

I protagonisti

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast che tornano dalla prima stagione figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Su queste pagine potete guardare il teaser di House of the Dragon 2.

Cosa vedremo nella Stagione 2?

I nuovi episodi di House of the Dragon riprenderanno la storia di Fuoco e Sangue, che esplora le vicende dei Re Taragaryen nelle epoche precedenti a Il Trono di Spade. Basandosi sugli eventi del libro, si prevede che la seconda stagione conterrà un concentrato di azione con battaglie con draghi, assassini e l'introduzione di numerosi nuovi personaggi.

House of the Dragon 2 introdurrà uno dei personaggi più importanti di Casa Stark

Apparentemente George R.R. Martin ha visto i primi due episodi della seconda stagione, che ha definito "molto oscuri". La Stagione 2 sarà più breve della prima, con otto episodi rispetto ai 10 della prima stagione. Si prevede, inoltre, che la serie durerà almeno quattro stagioni se non di più.