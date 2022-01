House of Gucci: Lady Gaga voleva una scena di sesso con Salma Hayek

Lady Gaga svela l'esistenza di una scena bollente tra lei e Salma Hayek in House of Gucci che Ridley Scott ha deciso di eliminare.

Quella tra Adam Driver e Lady Gaga non sarebbe dovuta essere l'unica scena di sesso bollente presente in House of Gucci. Secondo Lady Gaga, il copione prevedeva un altro incontro bollente tra la sua Patrizia Reggiani e la sua medium spirituale Pina Auriemma, interpretata da Salma Hayek.

House of Gucci: Lady Gaga in un momento del film

Ecco cosa ha rivelato Lady Gaga a Collider:

"C'è un intero lato di questo film che non avete visto, in cui io e Pina abbiamo sviluppato una relazione sessuale. Il regista ha deciso di tagliare questa parte, chissà perché. Ma questa è una testimonianza di Ridley Scott come regista, perché lui ci ha permesso di esplorare quell'aspetto. Dopo la morte di Maurizio, io e Salma Hayek avevamo una scena davvero bollente".

"Pensate che stia scherzando", esclama Salma Hayek tra le risate. La scena, a quanto pare, esiste, ma nessuno potrà vederla... almeno per il momento. A quanto pare, Ridley Scott avrebbe promesso un director's cut per la versione home video ben più lunga del film uscito nei cinema. Chissà che non ci sia spazio anche per la relazione saffica tra Patrizia Reggiani e Pina Auriemma.

Qui la nostra recensione di House of Gucci. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek e Jeremy Iron portano al cinema la storia della famiglia Gucci e dell'omicidio di Maurizio Gucci ordito dall'ex moglie Patrizia Reggiani.