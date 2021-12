House of Gucci: Lady Gaga ha consultato Bradley Cooper prima di accettare il ruolo

In tantissimi attendono la performance di Lady Gaga in House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott incentrato sulla storia di Patrizia Reggiani, ruolo che la cantante ha accettato solo dopo aver consultato il suo amico Bradley Cooper.

House of Gucci: Lady Gaga in una scena del film

Lady Gaga in House of Gucci interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, erede della casa di moda, che sembra abbia ingaggiato un sicario per uccidere il marito. In una puntata del podcast di EW intitolato Awardist, Lady Gaga ha svelato che quando le hanno proposto il ruolo si è rivolta a Bradley Cooper, suo collega sul set di A Star is Born, per capire se accettare o meno:

"Grazie a lui sono in grado di leggere e valutare diversi copioni. Bradley Cooper ha creduto in me per il ruolo di Ally Maine in A Star Is Born. Gli ho chiesto consiglio anche per questo film. È stato il successo della nostra collaborazione artistica che mi ha portato dove sono ora"

La star ha poi raccontato il suo personaggio, definendola una donna affamata d'amore:

"Era affamata d'amore, affamata di un posto nel mondo, affamata di materia, e anch'io stavo morendo di fame. So questo di me stessa e ci sto lavorando, ho un approccio masochista alla recitazione e all'arte, ed è qualcosa con cui lotto e su cui lavoro, e non penso che sia necessariamente il modo, è solo il mio modo."

House of Gucci: Lady Gaga sfodera il suo accento italiano durante un'intervista (VIDEO)

House of Gucci è ambientato durante il periodo d'oro della maison Gucci, a cavallo tra gli anni '70 e '80, Maurizio Gucci, nipote del fondatore, divenne il presidente dell'azienda prima di essere ucciso in circostanze oscure nel 1995. Nel cast stellare anche Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Camille Cottin, Al Pacino e Salma Hayek.

L'uscita italiana di House of Gucci è fissata al 16 dicembre.