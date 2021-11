House of Gucci: Lady Gaga sfodera il suo accento italiano durante un'intervista (VIDEO)

Lady Gaga, durante un'apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, ha descritto il suo metodo di recitazione regalando al presentatore un assaggio dell'accento che ha usato in House of Gucci.

Nella puntata di martedì del Late Show with Stephen Colbert, Lady Gaga ha spiegato perché ha scelto un metodo di recitazione ben preciso per calarsi nel ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci. L'attrice, nel video, ha anche sfoderato il suo accento italiano, rivelando di averlo usato per più di sei mesi prima dell'inizio delle riprese.

House of Gucci: Adam Driver e Lady Gaga

Lady Gaga ha regalato al pubblico una dimostrazione del suo accento italiano dicendo a Colbert: "È stato facile per me rimanere sempre nel personaggio. Mi bastava chiamare mia madre e mio padre. L'accento mi ha permesso di sentirmi a mio agio nel parlare in un modo che altrimenti non sarebbe stato naturale per me. Sono rimasta nel personaggio anche quando la telecamera era spenta, non sto dicendo che questo è il miglior modo per recitare, è semplicemente come ho scelto di farlo io."

House of Gucci: il character poster di Lady Gaga

"Molti credono che le persone che seguono il Metodo Stanislavski siano folli", ha detto la star. "Ma io penso che gli attori che scelgono di usarlo desiderano soltanto immergersi completamente nell'arte, a livello cellulare. Lo sento quando canto, lo sento quando faccio musica e lo sento quando recito".

"Sapevo che stavo per interpretare un'assassina ma volevo che Patrizia fosse una persona reale, non una caricatura", ha spiegato Lady Gaga, svelando di aver passato sei mesi a perfezionare il suo accento per poi usarlo per altri sei mesi prima dell'inizio delle riprese. "Desideravo profondamente onorare Maurizio e gli italiani con l'autenticità e non volevo interpretare una donna italo-americana, ma una donna italiana".