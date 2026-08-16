House of the Dragon, qual è il legame con Jon Snow? L'albero genealogico dei Targaryen in breve

Tra House of the Dragon e Game of Thrones passano quasi due secoli, ma Jon Snow e Daenerys sono entrambi discendenti diretti di Rhaenyra Targaryen. Ecco come si collega l'albero genealogico della casata e perché questa parentela è così importante nella storia di Westeros.

Uno dei dubbi più frequenti tra gli spettatori di House of the Dragon riguarda il legame tra Rhaenyra Targaryen e i protagonisti di Game of Thrones. Con quasi 200 anni di distanza tra le due serie e una lunga successione di re, principi e guerre civili, orientarsi nell'albero genealogico dei Targaryen non è sempre semplice.

Jon Snow è un discendente diretto di Rhaenyra

Eppure la risposta è molto più lineare di quanto sembri: Jon Snow e Daenerys Targaryen discendono entrambi dalla linea di sangue di Rhaenyra e Daemon. È proprio questa continuità dinastica a spiegare perché la profezia del Principe che fu Promesso occupi un ruolo tanto centrale in House of the Dragon.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

Nel canone televisivo di HBO, Rhaenyra è la trisavola di diverse generazioni di Jon Snow, più precisamente la sua sesta antenata diretta. Nei romanzi di George R.R. Martin la distanza è leggermente maggiore, perché tra Aegon V ed Aerys II è presente anche Jaehaerys II, personaggio eliminato nell'adattamento televisivo.

La linea di successione mostrata nelle serie è questa:

Rhaenyra Targaryen

Viserys II Targaryen

Aegon IV

Daeron II

Maekar I

Aegon V "Egg"

Aerys II, il Re Folle

Rhaegar Targaryen

Jon Snow

Nei libri la genealogia include una generazione aggiuntiva, ma il risultato non cambia: Jon appartiene alla discendenza diretta di Rhaenyra.

La parentela non riguarda soltanto Jon. Daenerys è infatti figlia di Aerys II, mentre Jon nasce dall'unione tra Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. I due sono quindi zia e nipote, oltre a condividere gli stessi antenati.

Questo significa che gli ultimi Targaryen conosciuti di Il trono di spade rappresentano la prosecuzione della stirpe iniziata con Rhaenyra e Daemon, un dettaglio che House of the Dragon richiama più volte attraverso la profezia di Aegon il Conquistatore e le visioni legate agli Estranei.

Perché questo legame è così importante

La Guerra della Danza dei Draghi termina in maniera tragica per quasi tutti i protagonisti, ma non cancella la linea dinastica di Rhaenyra. Senza entrare nei dettagli degli eventi che la serie deve ancora raccontare, saranno infatti i suoi discendenti a mantenere il controllo della dinastia Targaryen nei decenni successivi. Da quella stessa stirpe nasceranno, molte generazioni più tardi, sia Daenerys sia Jon Snow.

Un'immagine della uova di drago in House of the Dragon

È anche per questo motivo che House of the Dragon insiste tanto sulla profezia del Principe che fu Promesso. La serie vuole mostrare come le scelte compiute durante la Danza dei Draghi abbiano conseguenze che si estendono fino agli eventi di Game of Thrones, creando un filo narrativo che unisce le due opere.

Per molti spettatori la quantità di nomi e successioni può sembrare scoraggiante, ma il principio è semplice: Jon Snow non appartiene a un ramo separato della famiglia, bensì alla stessa linea di sangue che parte da Rhaenyra Targaryen.

È questo collegamento a rendere ancora più significativo il ruolo della regina in House of the Dragon. Sebbene non possa conoscere il destino dei suoi discendenti, la sua eredità attraversa quasi due secoli di storia di Westeros e arriva fino ai protagonisti destinati ad affrontare la Lunga Notte e a cambiare per sempre il futuro dei Sette Regni.