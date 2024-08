House of the Dragon: la terza stagione si concentrerà sulla "guerra totale"

Seguendo il finale della seconda stagione di 'House of the Dragon', si conferma che la terza stagione 'sarà incentrata sulla guerra totale'

Con il finale della seconda stagione di "House of the Dragon" andato in onda domenica sera, i fan della serie prequel di "Game of Thrones" sono stati catapultati verso una nuova era di conflitto e intrighi. Secondo lo showrunner Ryan Condal, la terza stagione sarà incentrata sulla "guerra totale", promettendo episodi ricchi di azione e scontri epici.

House of the Dragon Stagione 3: Preparativi per una Guerra Totale

Il finale della seconda stagione ha lasciato gli spettatori con una grande scena di battaglia che preannuncia conflitti ancora più intensi. La trama ha seguito Daemon (interpretato da Matt Smith) mentre prendeva una decisione cruciale, inginocchiandosi davanti a Rhaenyra (Emma D'Arcy) e scegliendo di schierarsi con il Team Nero. Daemon, perseguitato da visioni del passato, si è recato ad Harrenhal per radunare un esercito delle Terre dei Fiumi. La visione rivelatrice di Alys Rivers (Gayle Rankin) lo ha convinto che Rhaenyra era destinata a sedere sul Trono di Spade.

Emma D'Arcy in House of the Dragon 2

Il finale ha visto anche un altro incontro segreto tra Alicent (Olivia Cooke) e Rhaenyra. Alicent, pentita, ha offerto a Rhaenyra la possibilità di prendere Approdo del Re, sacrificando suo figlio Re Aegon (Tom Glynn-Carney) per salvare se stessa e sua figlia. Tuttavia, Aegon è riuscito a fuggire con l'aiuto di Larys Strong (Matthew Needham).

Aemond (Ewan Mitchell), frustrato dalla superiorità numerica dei draghi di Rhaenyra, ha cercato disperatamente di convincere Helaena (Phia Saban) a unirsi alla battaglia, ma lei ha rifiutato, avendo avuto una visione della sua scomparsa.

House of the Dragon 2, la recensione dell'ottavo episodio: un deludente finale di stagione

Con questa chiusura, lo showrunner Ryan Condal ha optato per una terza stagione incentrata sulla guerra totale. Le dinamiche familiari infuocate e i complessi intrighi politici di "House of the Dragon" continueranno a tenere il pubblico col fiato sospeso.