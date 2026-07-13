House of the Dragon 3, l'episodio 4 stravolge la storia originale: tutto cambia in casa Targaryen

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quarto episodio della terza stagione di House of the Dragon lascia intendere che Helaena Targaryen possa essere incinta. Una possibilità ancora tutta da confermare, ma sufficiente per rimettere in discussione gli equilibri della guerra tra Verdi e Neri.

La guerra dei Targaryen cambia

L'episodio 4 della terza stagione di House of the Dragon si chiude con una scena apparentemente semplice. Alicent Hightower aiuta la figlia Helaena Targaryen a cambiarsi e il suo sguardo sembra soffermarsi su un dettaglio preciso. La serie non pronuncia alcuna parola in merito, ma tutto lascia pensare che la regina possa aspettare un bambino.

House of the Dragon, il poster della terza stagione

Per ora resta soltanto un'indicazione narrativa e non una conferma. Eppure, se l'ipotesi dovesse rivelarsi fondata, il conflitto per il Trono di Spade acquisterebbe un nuovo protagonista ancora prima della sua nascita. Il dubbio riguarda inevitabilmente anche il padre del bambino.

Aegon II, marito e fratello di Helaena, è rimasto gravemente ferito durante il conflitto e le conseguenze delle sue lesioni rendono la questione tutt'altro che banale. La cronologia degli eventi, però, lascia aperta la possibilità che il concepimento risalga a un periodo precedente alle ferite riportate dal sovrano.

Tutto lascia suggerire che si possa trattare del terzogenito di Aegon (Maelor), ma nei libri di George R.R. Martin, Helaena ha già avuto i suoi tre figli (i gemelli Jaehaerys e Jaehaera, e il piccolo Maelor) molto prima di questi eventi. Inoltre, nei romanzi, Helaena rimane fedele ad Aegon. I due sono sposati per volere della tradizione Targaryen e, nonostante il loro matrimonio non sia felice, non si registrano relazioni extraconiugali da parte di Helaena. Quindi la serie ha cambiato la storia originale in due modi: il nuovo erede è stato generato prima delle ferite di Aegon II e comunque molto dopo i fatti narrati, oppure Helaena ha tradito il marito.

Il peso del governo

Tra le vicende più significative dell'episodio c'è anche il ritorno di Daemon Targaryen dalla Valle. Davanti a Rhaenyra sostiene di aver eliminato il cavaliere di Ladro di pecore, mostrando una testa carbonizzata come prova. La verità, però, è diversa.

Una scena con Alicent

Daemon ha trovato la figlia Rhaena insieme al drago selvatico. La giovane rifiuta di tornare a corte e preferisce sparire, convinta che quella sia l'unica strada per costruirsi una vita lontano dalla guerra. Per proteggerla, Daemon uccide un pastore e utilizza il cadavere per inscenare la morte del presunto cavaliere del drago. Tuttavia il vero cavaliere di questo drago, almeno secondo il romanzo originale, non è Rhaena ma Nettles.

Anche Criston Cole vive un momento complicato. Arrivato ad Harrenhal con Gwayne Hightower, scopre che Aemond Targaryen ha già lasciato il castello dopo aver saputo della conquista di Approdo del Re da parte di Rhaenyra. Senza il sostegno di Vhagar, la campagna militare cambia inevitabilmente volto, ma Cole sceglie comunque di proseguire la guerra.

Tra indizi disseminati con attenzione, nuovi possibili eredi e decisioni sempre più estreme, il quarto episodio aggiunge tensione a una stagione che continua ad allargare il fronte del conflitto, lasciando molte delle sue risposte ai prossimi capitoli.