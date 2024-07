Horizon, Stephen King difende Kevin Costner: "Perché si dovrebbe gioire di un flop per un film non Marvel?"

Lo scrittore di It e Shining si schiera dalla parte di Kevin Costner puntando il dito contro chi gioisce per il flop di un film originale, che non è un sequel dell'MCU.

Dopo un debutto non troppo brillante al botteghino americano di Horizon: An America Saga, Kevin Costner ha trovato un inaspettato alleato in Stephen King. Il Re del Brivido ha espresso la sua solidarietà nei confronti del cineasta cogliendo al tempo stesso l'occasione per lanciare una frecciata in direzione del Marvel Cinematic Universe.

In un nuovo post su X, Stephen King ha difeso Horizon: An American Saga - Chapter 1 da coloro che hanno esultato di fronte alle recensioni negative e al botteghino deludente scrivendo:

"Schadenfreude significa 'trarre piacere dalla sfortuna di un altro'. Descrive perfettamente molte reazioni che ho letto per HORIZON di Costner. Perché, in nome di Dio, qualcuno dovrebbe crogiolarsi nel fallimento di un film che non è un sequel o parte dell'universo Marvel"?

Un'accoglienza poco calorosa

Con Horizon, primo dei quattro capitoli di un'epopea western dalla durata fiume, Kevin Costner ha realizzato il suo progetto della passione raccontando l'espansione dei coloni a Occidente a fronte di sangue, sudore, guerra e violenza. Per approfondire i temi toccati dal film diretto e interpretato dal divo potete leggere la nostra recensione del primo capitolo di Horizon: An American Saga.

C'è da dire che, in generale, la critica non è stata tenera con l'autore di Balla coi lupi. In molti non si sono fatti problemi nello stroncare il suo western, definendo il film "troppo tortuoso, troppo lungo e troppo simile a una serie TV". Su Rotten Tomatoes, la pellicola della durata di tre ore ha raggiunto appena il 40% tra i voti della critica mentre il pubblico sembra aver gradito maggiormente, assegnando un 70% di recensioni positive. Dopo settimane di previsioni secondo cui Horizon sarebbe crollato al botteghino, il fine settimana di apertura ha confermato le aspettative poiché il film ha aperto con un incasso di soli 11 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 100 milioni di dollari. E cresce la preoccupazione per il capitolo 2, in uscita a breve.

L'uscita italiana di Horizon: An America Saga è prevista per il 4 luglio, mentre il secondo capitolo arriverà il 15 agosto con Warner Bros.