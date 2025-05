Horizon 2: Kevin Costner denunciato da una controfigura per una scena di stupro che non era in copione

Non finiscono i guai per Kevin Costner. Dopo i problemi legali per il finanziamento sulla sua saga western risultata un flop arriva la denuncia di una controfigura di Horizon 2. Il motivo? La stuntwoman sarebbe stata costretta a girare una violenta scena di stupro improvvisata e senza i dovuti protocolli.

Devyn LaBella, la controfigura principale di Ella Hunt, che interpreta il ruolo di Juliette in Horizon: An American Saga, ha accusato Kevin Costner di avere improvvisato una scena in cui il personaggio di Hunt sarebbe stato violentato.

Secondo quanto rivelato, Ella Hunt si sarebbe rifiutata di girare la scena in questione, spingendo il regista a chiamare Devyn LaBella senza preavviso, preparazione o consenso e senza la presenza di un coordinatore dell'intimità. Secondo la denuncia, all'attore che interpretava lo stupratore fu ordinato di montarla, immobilizzarla e sollevarle violentemente la gonna senza che il set venisse chiuso, come si legge nella denuncia.

LaBella ha dichiarato di essere rimasta umiliata e traumatizzata dall'esperienza. "Quel giorno, mi sono ritrovata esposta, senza protezione e profondamente tradita da un sistema che prometteva sicurezza e professionalità", ha dichiarato in una nota. "Quello che mi è successo ha distrutto la mia fiducia e ha cambiato per sempre il mio modo di muovermi in questo settore".

Sienna Millere altre donne in una scena di Horizon: An American Saga

Traumi da set

La denuncia contro Kevin Costner sostiene che la scena improvvisata avrebbe violato i protocolli negoziati da SAG-AFTRA, tra cui l'obbligo di preavviso di 48 ore e il consenso per qualsiasi scena che includa nudità o sesso simulato.

L'incidente è avvenuto il 2 maggio 2023 su un set nello Utah. Devyn LaBella aveva anche recitato in una scena di stupro sceneggiata il giorno precedente, che era stata gestita in modo professionale, sostiene la controfigura. Di quella scena erano state fatte le prove, era presente un coordinatore dell'intimità e il set era chiuso.

"Questo caso è un chiaro esempio di produzione cinematografica hollywoodiana sessista e dominata dagli uomini", ha dichiarato Kate McFarlane, uno degli avvocati della querelante. "La nostra cliente è stata sottoposta a brutali condotte sessuali, completamente priva di protezione".

Un primo piano di Kevin Costner

Dal canto suo, Kevin Costner ha negato le accuse tramite il suo avvocato, Marty Singer. In una dichiarazione, Singer ha affermato che Costner "vuole sempre assicurarsi che tutti si sentano a proprio agio mentre lavorano ai suoi film e prende molto seriamente la sicurezza sul set. Le accuse di Devyn LaBella non hanno alcun fondamento, ed è contraddetta dalle sue stesse azioni e dai fatti. La signora LaBella è una serial killer di personaggi dell'industria dello spettacolo e ha collaborato con lo stesso avvocato in precedenti casi. Ma queste tattiche estorsive non funzioneranno in questo caso".

Secondo l'avvocato la scena fu spiegata a LaBella e, dopo una prova, lei diede il suo "pollice in su" al suo coordinatore degli stunt, indicando la sua disponibilità a filmare la scena "se necessario". Quella stessa sera, secondo Singer, LaBella cenò con i coordinatori degli stunt ed era "di buon umore", non si lamentò con loro.

La causa intentata da LaBella contraddice questa versione dei fatti, affermando che voleva scoprire perché la scena fosse stata permessa. "Dopo aver espresso la sua indignazione e preoccupazione, i partecipanti maschi l'hanno accusata di non aver parlato", si legge nella denuncia. "Si è sentita completamente sola e delusa, ma, poiché la produzione non era ancora terminata, così ha dovuto continuare a lavorare e mantenere un atteggiamento professionale".

Un paesaggio del West in Horizon: An American Saga

In difesa di Kevin Costner, che deve affrontare numerosi guai legali a causa del suo colossal non compreso Horizon: An American Saga, il suo avvocato ha prodotto un messaggio di testo che LaBella avrebbe inviato al coordinatore degli stunt al termine delle riprese: "Grazie per queste meravigliose settimane! Ti sono davvero grata! Ho imparato tantissimo e ti ringrazio ancora. Sono davvero felice che sia andata come è andata. Buon proseguimento delle riprese e a presto!".

Secondo la denuncia, LaBella non è stata riassunta per Horizon 3 e non è stata assunta per nessun altro progetto del coordinatore, sebbene avesse lavorato regolarmente per lui in precedenza.