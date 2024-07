Horizon: An American Saga, la distribuzione del Capitolo 2 slitta a data da destinarsi

Dopo i risultati non particolarmente eccelsi ottenuti dalla prima parte, Horizon: An American Saga Capitolo 2 non arriverà nei cinema quando inizialmente previsto.

Il capitolo 2 della saga cinematografica Horizon: An American Saga non debutterà nei cinema americani il 16 agosto, come inizialmente previsto.

I risultati non eccelsi ottenuti ai box office dalla prima parte della storia hanno portato alla scelta di rimandare la distribuzione del seguito della storia.

La cancellazione della distribuzione

L'obiettivo sembra quello di provare a sfruttare l'uscita in formato digitale del Capitolo 1, che avverrà il 16 luglio sul mercato americano, e la presenza nelle sale durante queste settimane, per aumentare l'attenzione e la curiosità degli spettatori.

Un momento del primo film

Il secondo tassello del franchise western Horizon: An American Saga creato da Kevin Costner, per ora, non ha quindi una nuova data di uscita e non è stato svelato se debutterà direttamente su Max. Secondo le fonti di Deadline non si è ancora deciso il destino del film, anche se sembra probabile una distribuzione in streaming.

Horizon dovrebbe avere anche un Capitolo 3 e la saga, in totale, dovrebbe avere un costo di 100 milioni di dollari. Il primo film ha debuttato a quota 11 milioni di dollari ed è arrivato, per ora, solamente a 23,4 milioni. Le reazioni, inoltre, non sono state particolarmente positive fermandosi a un punteggio di 48% di commenti a favore del progetto cinematografico su Rotten Tomatoes.

L'annuncio dei distributori

Un comunicato di New Line ha spiegato che, in collaborazione con Territory Pictures, si è deciso di non far uscire il film il 16 agosto per dare agli spettatori più opportunità per scoprire il primo capitolo nelle sale, in video on demand e in streaming su Max.

Territory Pictures, invece, ha aggiunto che Costner ha realizzato questo film per le persone che amano i film e che volevano intraprendere un viaggio, e il sostegno ricevuto dai fan e dai proprietari dei cinema ha rafforzato la fiducia nel progetto, decidendo di attendere che più persone abbiano modo di avvicinarsi alla storia prima di proporne la continuazione.