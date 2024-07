Netflix vuole Horizon: offerta del colosso dello streaming per la saga western di Kevin Costner?

Horizon pare sia entrato in orbita Netflix dopo che Amazon pare abbia fallito il tentativo di accaparrarsi il film di Kevin Costner. Il gigante dello streaming contribuirebbe parzialmente al finanziamento dei capitoli 3 e 4 ma la maggior parte del budget arriverebbe da fonti esterne.

Secondo le ultime indiscrezioni, il piano sarebbe quello di distribuire su Netflix ogni capitolo a distanza di mesi l'uno dall'altro, con la possibilità eventuale, nel caso Kevin Costner fosse d'accordo, di trasformarlo in una mini-serie episodica.

Il futuro di Horizon

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli nemmeno sulla presunta offerta che Netflix avrebbe fatto a Costner, e nemmeno se quest'ultimo sia interessato. Soprattutto, nel caso in cui Netflix non abbia intenione di distribuire Horizon nelle sale ma solo in streaming, un'ipotesi che difficilmente verrebbe contemplata dal regista.

Kevin Costner a cavallo in una scena di Horizon

Una sorta di nuova versione di Yellowstone sarebbe uno degli obiettivi futuri di Netflix e un progetto come Horizon potrebbe iniziare a catturare il target del pubblico che interessa. In passato, Kevin Costner ha già collaborato con Netflix grazie al film Highwaymen - L'ultima imboscata.

Inoltre, diversi film di Kevin Costner hanno ottenuto ottimo successo quando sono stati pubblicati sulla piattaforma e non è detto che l'attore non possa convincersi che questa possa essere la strada maggiormente adatta al suo mastodontico progetto.

Il secondo film di Horizon: An American Saga - Chapter 1 doveva essere distribuito al cinema nel mese di agosto ma il programma di distribuzione è cambiato e l'uscita è slittata; Horizon - An American Saga: Capitolo 1 non ha ottenuto il riscontro previsto al box-office e ciò ha influito sul cambiamento di strategia. Nel cast del primo Horizon troviamo Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston e Luke Wilson. Il film è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, con Kevin Costner star sulla Croisette.