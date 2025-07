Hoppers: una scienziata finisce nel corpo di un castoro robot nel teaser del nuovo film Pixar

Pixar si lecca le ferite dopo il flop di Elio cambiando pagina con qualcosa di completamente diverso. Un primo scatenato teaser a ritmo di hip hop anticipa il nuovo lungometraggio dello studio, Hoppers.

Ma chi sono gli "hoppers" del titolo? Come anticipato dal teaser, il film si concentra su un gruppo di scienziate che hanno scoperto un modo per compiere dei "salti mentali" in corpi di animali robot. Così, quando Mabel (Piper Curda), attivista amante degli animali, scopre che un'impresa edile vuole distruggere l'habitat locale, usa la nuova e ingegnosa tecnologia per entrare nel corpo di un castoro. Dopo essere stata trasformata in un castoro robot, Mabel diviene improvvisamente consapevole di poter capire gli altri animali. Il teaser è accompagnato dal brano di Missy Elliot Lose Control.

La strizzata d'occhio ad Avatar

"Questo è come Avatar" esclama Mabel mentre si appresta a entrare nella macchina. "Non è come Avatar" replica la sua collega.

Parlando con Variety, il regista Daniel Chong ha ammesso che la sua battuta su Avatar è diventata il principale argomento di conversazione riguardo al teaser. "Penso che ci siano un paio di motivi per cui è stato giusto inserirla. Uno è segnalare che la premessa, in qualche modo, ricorda Avatar e che sarà decisamente folle. Ci saranno elementi ironici, sarà un film caotico e fuori dagli schemi".

Un cast vocale originale all star

Un aspetto fondamentale del film è il cast vocale ricco di star. A dar voce a Mabel è l'attrice e cantante Piper Curda. A farle compagnia Bobby Moynihan e Jon Hamm, che dà voce al Sindaco Jerry, colpevole di voler provare a distruggere l'habitat degli animali. Commentando la performance vocale, il regista ha detto: "Jon è esilarante. Il pubblico lo conosce per Mad Men, ma i suoi tempi comici sono incredibili. E a essere onesti, è stato molto coraggioso a tuffarsi in questo film dove farà cose folli."

Hoppers arriverà nei cinema a marzo 2026.