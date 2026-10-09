Holland, Nicole Kidman stasera su Rai 3: trama e segreti del film thriller

Nicole Kidman torna protagonista della prima serata di Rai 3 con Holland, il film diretto da Mimi Cave, in onda stasera venerdì 9 ottobre alle 21.20. Un thriller dalle atmosfere insolite, ambientato in una cittadina del Michigan dove, dietro una quotidianità apparentemente perfetta, si nascondono segreti inquietanti. Tra sospetti di tradimento, attrazioni inaspettate e una verità molto più oscura del previsto, la pellicola accompagna lo spettatore in una storia che mescola mistero, tensione e commedia nera.

La trama del film e lo sviluppo dell'intreccio

La protagonista è Nancy, un'insegnante che vive a Holland, una cittadina del Michigan caratterizzata da una forte identità culturale olandese. La sua esistenza sembra procedere senza problemi: ha una famiglia apparentemente felice e un marito, Fred, che lavora come dentista. Dietro questa immagine rassicurante, però, qualcosa comincia a incrinarsi.

Quando Nancy inizia a sospettare che il marito le nasconda una relazione extraconiugale, decide di rivolgersi al collega Dave per cercare di capire cosa stia realmente accadendo. Tra i due nasce progressivamente un'attrazione che complica ulteriormente la situazione. Le indagini, tuttavia, prendono una direzione inaspettata: quello che inizialmente sembra un semplice caso di infedeltà si trasforma in una vicenda molto più oscura, nella quale emergono segreti e possibili risvolti criminali. Nancy si ritrova così a mettere in discussione non soltanto il proprio matrimonio, ma anche la realtà che credeva di conoscere.

Gael García Bernal nei panni del personaggio Dave Delgado nel film thriller Holland

Il cast e le curiosità di Holland

Il film può contare su un cast internazionale guidato da Nicole Kidman, attrice premio Oscar capace di passare con disinvoltura dal dramma al thriller psicologico. Nei panni di Nancy, l'interprete costruisce un personaggio sospeso tra la normalità della vita familiare e il crescente bisogno di scoprire cosa si nasconda dietro le apparenze.

Accanto a lei troviamo Gael García Bernal, che interpreta Dave, il collega con cui Nancy condivide sospetti e indagini, e Matthew Macfadyen, noto al grande pubblico anche per il ruolo di Tom Wambsgans nella serie Succession, nel ruolo del marito Fred.

La dinamica tra i tre personaggi è centrale nello sviluppo della storia: i rapporti personali diventano il punto di partenza di un'indagine che si allontana progressivamente dalle questioni sentimentali per avvicinarsi al mistero e al crimine.

Dietro la macchina da presa c'è Mimi Cave, regista che ha attirato l'attenzione con Fresh, thriller del 2022 che mescola tensione, ironia nera e critica sociale. Anche in Holland il racconto gioca sul contrasto tra un ambiente ordinato e rassicurante e una realtà molto più disturbante.

La regia punta proprio sull'ambiguità delle situazioni e sull'apparente normalità dei personaggi, costruendo un'atmosfera in cui ogni dettaglio può assumere un significato diverso e ogni certezza può essere messa in discussione.

Una delle caratteristiche più interessanti della pellicola è l'ambientazione. La cittadina di Holland, nel Michigan, è legata storicamente alla presenza di immigrati olandesi e alla conservazione di tradizioni, usanze e riferimenti culturali europei. Nel film, questa identità diventa parte integrante dell'atmosfera narrativa: dietro l'ordine della comunità e il rispetto delle convenzioni sociali si sviluppa una storia in cui nulla è necessariamente come sembra.

Un altro elemento distintivo è il modo in cui Holland combina generi differenti. Il racconto parte da una crisi matrimoniale, introduce una possibile relazione extraconiugale e si sposta progressivamente verso il thriller, con sfumature di commedia nera. Il risultato è una storia che sfrutta il contrasto tra apparenza e realtà per sorprendere lo spettatore.

Quando va in onda Holland su Rai 3

Holland va in onda stasera venerdì 9 ottobre alle 21.20 su Rai 3, e in streaming su RaiPlay, in prima visione televisiva. Un appuntamento per chi ama i thriller dai risvolti psicologici, le storie ricche di segreti e i racconti in cui la vita quotidiana nasconde qualcosa di inaspettato. Il film dura circa 108 minuti e si concluderà alle 23:10.