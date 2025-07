Hocus Pocus 3 che succede? Sarah Jessica Parker aggiorna finalmente sul sequel

Dopo il discreto successo in streaming del precedente capitolo, Parker ha riacceso le speranze dei fan per un nuovo film della saga

Sarah Jessica Parker è apparsa a "Watch What Happens Live!" e le è stato chiesto qualche aggiornamento in merito alla possibilità di vedere prima o poi Hocus Pocus 3, di cui la Disney aveva annunciato lo sviluppo due anni fa. Da allora, lo studio ha mantenuto un silenzio quasi totale sul sequel dell'amata saga fantasy.

L'attrice, tuttavia, ha detto di essere più che felice di tornare nel proprio ruolo. "Non ci sono altri sviluppi se non che ci piacerebbe farlo", ha aggiornato Parker. "Abbiamo avuto alcune conversazioni".

L'attrice è una delle tre protagoniste del franchise inaugurato nel 1993 insieme a Bette Midler e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson, un trio di streghe che vengono resuscitate la notte di Halloween e cercano di architettare il loro modo di rimanere permanentemente nella terra dei vivi. Tutti e tre le attrici hanno fatto ritorno in Hocus Pocus 2 del 2022.

Le tre protagoniste hanno fretta, ma manca una sceneggiatura

Hocus Pocus 2: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy in una scena del film

Un anno fa Najimy aveva suggerito alla Disney di sbrigarsi a terminare la sceneggiatura di Hocus Pocus 3 perché le tre donne non stanno di certo ringiovanendo: "Non ho ancora visto la sceneggiatura, ma ho sentito delle voci. Penso che se lo faranno, dovranno farlo in fretta, perché il tempo non sta solo scorrendo, ma si sta esaurendo. Prendeteci mentre stiamo ancora respirando, voglio dire, Dio!".

Hocus Pocus 2: un'immagine del film

La sceneggiatrice di Hocus Pocus 2, Jen D'Angelo, aveva poi confermato a Entertainment Weekly nel 2023, dopo la fine dello sciopero della WGA, che il nuovo film era ancora in fase di sviluppo.

"Siamo ancora scrivendo il soggetto, ci stiamo ancora lavorando", aveva dichiarato D'Angelo all'epoca. "Abbiamo lavorato su alcune idee. È stato divertente immergersi di nuovo in quel mondo e abbiamo così tante direzioni in cui andare e così tanti nuovi personaggi da esplorare. Abbiamo solo scalfito la superficie della strega madre di Hannah Waddingham".