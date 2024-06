Hocus Pocus 3, Bette Midler conferma il progetto: "Ne stanno parlando"

Bette Midler è tornata nel 2022 a recitare nei panni di Winifred Sanderson nel sequel di Hocus Pocus, il cult disneyano anni '90 diretto da Kenny Ortega. Dopo l'ottimo riscontro del secondo film, i fan chiedono a gran voce un terzo capitolo, sul quale ci sarebbero delle conversazioni in corso.

Ad ammetterlo è proprio Bette Midler al The Jesse Cagle Show, confessando di essere pronta a tornare in un nuovo progetto del franchise Disney che coinvolga le tre megere più note del grande schermo, insieme alle colleghe Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker.

Nuovo film in arrivo

"Stanno parlando di un terzo film, molto delicatamente e con cautela" ha spiegato Midler "Ne parlano davvero, il secondo film è stato un successo". L'attrice confessa che Winifred è probabilmente il personaggio più distante da lei tra quelli che ha portato sullo schermo:"Probabilmente è il personaggio meno simile a me di tutti quelli che ho interpretato. È la cosa più vicina a Shakespeare a cui abbia lavorato, proviene da quell'epoca".

Le tre sorelle Sanderson in una scena di Hocus Pocus

L'attrice è innamorata di Winifred Sanderson:"Ha tutte le grandi qualità che ami in un grande cattivo. È feroce, esilarante, ha un aspetto ridicolo e non è consapevole di nulla di tutto ciò. Non se ne rende minimamente conto". Lo scorso anno, la sceneggiatrice Jen D'Angelo disse che il film era ancora in una fase embrionale a causa dello sciopero della categoria.

Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità interessanti su Hocus Pocus 3. Ambientato a Salem, il primo film racconta la storia delle sorelle fattucchiere Sanderson, Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker), che tornano in vita a causa dell'accensione della fiamma nera da parte di un giovane ragazzo, Max (Omri Katz). Nel cast del film del 1993 anche Thora Birch e Vinessa Shaw, rispettivamente nei panni della sorella del protagonista Dani e di Allison.