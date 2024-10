Hocus Pocus 3 si farà? Ecco l'opinione del cast sul futuro delle sorelle Sanderson

Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, è intervenuto nell'estate del 2023 sulla possibilità di realizzare il terzo film del franchise disneyano Hocus Pocus, con protagoniste Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker.

Dopo il successo del primo capitolo nel 1993 diretto da Kenny Ortega, pochi anni fa è stato realizzato il primo sequel, disponibile su Disney+ proprio in occasione di Halloween nel 2022. Ora l'attenzione dei fan è tutta per un eventuale nuovo film.

Hocus Pocus 3.0

Lo scorso anno, Bailey aveva dichiarato al New York Times che Hocus Pocus 3 si sarebbe fatto. Sebbene non siano ancora stati annunciati dettagli su data di uscita e cast, anche se molte star dei primi due film hanno espresso il desiderio di tornare.

Jen D'Angelo, sceneggiatrice di Hocus Pocus 2, si espresse sul sequel un anno fa:"Spero che riusciremo ad esplorare ogni aspetto di queste storie e portare questi personaggi in tante avventure divertenti. Il terzo capitolo è ancora agli inizi, non sappiamo realmente cosa sarà. Voglio fare le cose per bene per i fan".

L'opinione del cast

Già in occasione dell'uscita del sequel, il cast di Hocus Pocus si era espresso sul terzo film. Sarah Jessica Parker tornerebbe soltanto se fosse confermato il coinvolgimento di Bette Midler:"Bette ha già iniziato a diffondere voci. Mi aggancio alla sua stella. Se lei vuole fare un terzo film nessuno dice di no alla Divina Miss M".

Anche Kathy Najimy ha espresso interesse:"È un grande impegno, ma chi lo sa? Chi avrebbe mai pensato che quasi dopo trent'anni avremmo fatto questo sequel? Penso che se lo facessimo di nuovo tra trent'anni sarebbero coinvolti deambulatori e bastoni. Volare sarebbe solo un piccolo saltello da terra".

Infine, Bette Midler, che si augura di essere interpellata con le colleghe molto presto per il terzo film di Hocus Pocus:"Penso che se vogliono farlo, dovrebbero farlo, perché il tempo non sta solo passando, sta correndo verso il traguardo. Fateci partecipare finché siamo ancora in vita!".