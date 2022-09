Hocus Pocus 2, la recensione: The Witches are Back

Hocus Pocus 2: Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy in una scena

Anche se i sequel sono ormai all'ordine del giorno, non si può mai considerare un'operazione semplice riprendere un successo del passato per realizzare un nuovo film che ne porti avanti personaggi, storia e suggestioni. Ancor di più quando l'originale è amatissimo, un vero e proprio cult per una generazione, come è il caso di Hocus Pocus. La regista Anne Fletcher non si è però tirata indietro e si è lanciata in questa impresa impossibile, per mettere in piedi un film che potesse ripetere l'incantesimo dell'originale, rimescolandone gli ingredienti per rimaner fedele all'approccio narrativo e tematico, contando sul supporto delle stesse protagoniste degli anni '90, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson. E, come vedremo in questa nostra recensione di Hocus Pocus 2, ci è riuscita, regalando al pubblico un'altra potenziale tradizione per il periodo di Halloween!

Halloween a Salem

Hocus Pocus 2: un'immagine del film

E proprio nel periodo di Halloween ci ritroviamo nel seguire la storia del sequel di Hocus Pocus, 29 anni dopo gli eventi del primo film, da quando la Candela della Fiamma Nera è stata accesa e ha riportato in vita le sorelle Sanderson dal XVII secolo. Dopo un prologo ambientato nel passato, infatti, siamo di nuovo nella Salem del presente per conoscere due adolescenti locali appassionate di stregoneria, Becca e Izzy, che si ritrovano ad accendere nuovamente la candela e affrontare il ritorno delle tre streghe dal passato. Starà a loro ostacolarle e impedire che scatenino il caos nella cittadina, rimandandole indietro al loro tempo prima dell'alba della vigilia di Ognissanti. Non saranno solo in questo compito, perché l'impresa sarà la scusa per ricucire i rapporti con la terza ragazza che era solita comporre il loro trio, Cassie, che si è allontanata da loro negli ultimi tempi, coinvolta anche in nuove conoscenze e amicizie.

L'intelligenza è la vera stregoneria

Hocus Pocus 2: una scena del film

Ci sono tutti gli ostacoli, le spinte e le problematiche dei rapporti interpersonali nell'adolescenza nel rapporto tra le tre ragazze: se Becca è un'appassionata di stregoneria, e aspirante strega, e la sua migliore amica è la sua migliore amica dalla battuta pronta, Cassie è invece figlia del sindaco, popolare a scuola e coinvolta in amicizie altrettanto in voga, che l'hanno allontanata dalle sue due amiche storiche. Colpa di malintesi e mancanza di dialogo e confronto, che fanno riflettere su quanto sia semplice a quell'età non capirsi e perdersi di vista per incomprensioni e torti non prontamente gestiti. Quello che spicca nelle tre ragazze di Salem è la prontezza di spirito, la battuta pronta, la sagacia, che ci porta a pensare come in molti casi sia l'intelligenza la vera stregoneria. E sono brave le tre giovani protagoniste, Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo, a reggere la pressione di un film che nasce da un cult dalla grande visibilità e non sfigurare nel confronto con le tre protagoniste storiche, in gran forma al rientro.

Hocus Pocus: le Sorelle Anderson e il loro incantesimo cult che dura ancora oggi

Un nuovo potenziale cult?

Hocus Pocus 2: una sequenza del film

Un cast ben composto, quindi, che si rivela a supporto di un sequel che sa essere magico quanto il suo predecessore. Non è così banale realizzare un film che riesca a comunicare con il pubblico, al punto da diventare nel tempo un punto di riferimento e una tradizione (di Halloween e non solo) per tanti spettatori di tutto il mondo. Ancora meno banale che si riesca a ripetersi: Hocus Pocus 2 riesce a essere fresco e brillante, divertente ma senza ripercorrere in modo pedissequo spunti e situazioni dell'originale: girato con brio e con gusto anche nelle sequenze musicali (ci sono anche un paio di canzoni originali in aggiunta alla colonna sonora di John Debney, già autore per il primo film), il sequel di Hocus Pocus ha tutte le carte in regola per andare ad affiancare il suo predecessore nei cuori dei suoi spettatori, andando a completare una visione tradizionale già consolidata. E in questo senso è stato una piacevole sorpresa!