Hocus Pocus 3 si farà: Disney conferma che il film è in lavorazione

Volevate Hocus Pocus 3? Avrete Hocus Pocus 3: un nuovo film del franchise è ufficialmente in fase di sviluppo in casa Disney.

Sì, avremo un terzo film di Hocus Pocus. Secondo quanto riportato da Variety, Hocus Pocus 3 sarebbe attualmente in fase di lavorazione, e con tutta probabilità approderà sulla piattaforma streaming Disney+ come il suo predecessore.

A confermarlo è stato il Presidente di Walt Disney Pictures Sean Bailey, che in un profilo sul New York Times, discutendo dei vari progetti live-action in sviluppo, ha affermato senza troppi giri di parole: "Sì, Hocus Pocus 3 si farà".

La magia di Hocus Pocus continua

Dopo il successo ottenuto dal secondo film del franchise arrivato lo scorso anno su Disney+ e diventato il lungometraggio originale più visto sulla piattaforma nel giro di tre giorni dalla sua uscita, non era certo un volo pindarico immaginarsi un ulteriore tuffo nel magico mondo di Hocus Pocus.

E magari, questa volta potremo vedere anche qualcuno che, invece, non ha potuto far compagnia alle sorelle Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy) in Hocus Pocus 2.

"Le abbiamo provate tutte per riuscire ad avere tutti i membri del cast originale nel secondo film, anche solo per un cameo, ma per un motivo o per un altro non è stato possibile" raccontava la sceneggiatrice del film Jen D'Angelo "__Spero in Hocus Pocus 3, così magari potremo vedere che combinano in California Max (Omri Katz) e Alison (Vanessa Shaw)_".

Hocus Pocus 1 e 2 sono attualmente disponibili per la visione su Disney+.