Hocus Pocus 2: passa una notte nel cottage delle sorelle Sanderson con Airbnb

L'uscita dell'attesissimo Hocus Pocus 2 è sempre più vicina e in occasione del ritorno sul grande schermo delle famigerate sorelle Sanderson, i viaggiatori di Airbnb avranno l'opportunità unica di trascorrere una notte nel loro famoso e terrificante cottage nel bosco di Salem.

Ma non finisce qui: saranno proprio le sorelle Sanderson le host d'eccezione dell'iconico cottage immerso nei remoti boschi di Salem, nel Massachusetts, e ricreato come se il tempo si fosse fermato a 300 anni fa. La residenza è prenotabile su Airbnb, soltanto per la notte del 20 ottobre, per un soggiorno esclusivo al prezzo di 31 euro.

Durante la loro permanenza, gli ospiti avranno l'occasione di:

Cimentarsi con gli incantesimi scritti nell'antico libro che ha ispirato le malefatte delle tre streghe (magari senza trasformare qualcuno in un gatto!);

Andare alla scoperta dell'oscura storia di Salem visitando alcune tra le proprietà più infestate della città;

Guardare una proiezione speciale di Hocus Pocus 2, in streaming su Disney+ a partire dal 30 settembre.

Le prenotazioni per il soggiorno saranno aperte da mercoledì 12 ottobre alle ore 20:00 su airbnb.com/hocuspocus2. Al fine di sostenere le nuove generazioni della città storica, Airbnb farà una donazione una tantum al Boys & Girls Club of Greater Salem, che mira a garantire che il successo sia alla portata di tutti i giovani che si rivolgono all'associazione.