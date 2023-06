Hocus Pocus, Rosie O'Donnell: 'Ho rifiutato il film perché non volevo interpretare la strega grassa e cattiva'

Rosie O'Donnell ha svelato di aver rifiutato un ruolo in Hocus Pocus, quello poi assegnato a Kathy Najimy, spiegandone il motivo.

L'attrice, intervistata da The Hollywood Reporter, ha infatti svelato che poteva diventare una delle streghe protagoniste del film diventato un cult negli anni '90.

Un rifiuto che non rimpiange

Spiegando perché non ha voluto essere Mary Sanderson nel film Hocus Pocus, Rosie O'Donnell ha spiegato: "Non volevo interpretare la strega grassa e cattiva che mangia e uccide i bambini. Anche se c'era Bette Midler, che era la mia preferita, e Sarah Jessica Parker".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Semplicemente non sono riuscita a farlo. Non potevo interpretare un ruolo in cui dovevo essere cattiva con i ragazzini e le battute erano sulla taglia del personaggio. Ho semplicemente provato la sensazione che dovevo dire di no a quel progetto".

O'Donnell aveva iniziato a recitare come attrice nel 1992 in occasione di Ragazze vincenti, dopo il successo ottenuto con i suoi monologhi comici. Rosie ha però ribadito che non ha alcun rimpianto per la scelta di rifiutare Hocus Pocus: "E penso che Kathy sia fantastica. Fa quella faccia. Non so nemmeno come ci riesca".