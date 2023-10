Hocus Pocus 3: Kenny Ortega sarebbe disposto a dirigere il sequel

Kenny Ortega, nonostante non sia stato coinvolto nel secondo capitolo, ha rivelato che sarebbe disposto a essere il regista di Hocus Pocus 3.

Il filmmaker ha parlato dell'amato franchise che conquista da anni gli spettatori nel periodo di Halloween, commentando anche la realizzazione del sequel senza di lui.

Hocus Pocus è tornato sugli schermi di Disney+ con un film con star Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Kenny Ortega, parlando del sequel, ha sottolineato: "No, non mi hanno contattato per dirigerlo, ed è stato una delusione, ma, ovviamente, alla fine sono stato davvero di supporto. Volevo che Bette, Kathy e Sarah avessero una seconda occasione di recitare in quel mondo. Devi lasciare andare alcune cose, ci rinunci, vai avanti, non rimani legato a quei progetti, non li possiedi. Avrei adorato tornare sul set e lavorarci di nuovo, ma non l'ho fatto e va bene".

Il filmmaker non ha ancora visto il sequel e ha ammesso: "Lo vedrò questo Halloween. Non l'ho visto un anno fa quando è uscito, stavo lavorando, e poi non è mai stato qualcosa che avevo l'occasione di vedere. Ma lo farò, ovviamente".

L'offerta del regista

Ortega ha quindi espresso la sua disponibilità per realizzare un terzo capitolo della storia: "Sangue giovane, nuove idee, non lo so... Per qualsiasi motivo non l'hanno realizzato, è la loro scelta. Ero disponibile, ero interessato, e lo sono ancora se ci fosse una conversazione che qualcuno volesse avere con me. E, tuttavia, al tempo stesso sostengo il franchise, a prescindere dalla decisione di farlo proseguire oppure no".

Il terzo capitolo dovrebbe vedere coinvolti la regista Anne Fletcher, che ha firmato il secondo film, e Jen D'Angelo che firmerà la sceneggiatura.