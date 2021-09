Hocus Pocus 2: il primo sguardo al set del nuovo film Disney+ (FOTO)

Le riprese di Hocus Pocus 2 stanno per iniziare e su Twitter sono appena state condivise le prime immagini dal set del nuovo film Disney+.

Ecco il primo sguardo al set di Hocus Pocus 2, l'attesissimo film Disney+ con Sarah Jessica Parker. Le prime foto del sequel sono state scattate a Lincoln, Rhode Island, e pubblicate su Twitter all'inizio di questa settimana, e mostrano le fasi iniziali della costruzione di alcune strutture in legno.

The Valley Breeze, una pubblicazione locale, ha ulteriori dettagli sul set: i rappresentanti della Fairy Dust Productions hanno recentemente dovuto presentare al Lincoln Town Council il progetto del set che avevano intenzione di costruire nel parco di Chase Farm, in vista dell'inizio delle riprese del film, previsto per questo ottobre.

"Ci piace lo sfondo di Chase Farm. Ha l'aspetto di una vecchia fattoria del New England". Continua l'articolo del The Valley Breeze, rivelando che Alex Berard, il location manager della pellicola, e il suo team hanno descritto i set che avrebbero costruito nel parco come "un villaggio del 1600, completo di facciate di edifici a due piani".

Hocus Pocus 2 debutterà nel 2022 e vedrà il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei ruoli che hanno interpretato nel film originale del 1993; le attrici sono pronte a cavalcare di nuovo le scope per tornare a spaventare i bambini nella stagione più oscura dell'anno.