Hocus Pocus 2: la data di uscita su Disney+ e la descrizione del teaser

Gli Upfront di Disney hanno fornito la data di uscita di Hocus Pocus 2, che approderà in streaming su Disney+ il 30 settembre, e la descrizione dei primi materiali video dell'atteso sequel mostrati in anteprima agli addetti ai lavori.

Le protagoniste dell'originale Hocus Pocus - Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy - tornano nei panni delle perfide sorelle Sanderson di Salem.

Nei primi materiali video di Hocus Pocus 2 mostrati in anteprima compaiono due ragazze che accendono la Candela Fiamma Nera, la quale evoca le streghe, mentre Bette Midler strilla: "Chiudete i vostri figli! Sì, Salem, siamo tornate!"

Quindi si lanciano in un numero musicale - una cover di The Bitch Is Back di Elton John - mentre compaiono anche Billy Butcherson (Doug Jones) e un personaggio ancora senza nome interpretato da Sam Richardson. Nella clip compare anche Tony Hale, che interpreta il sindaco di Salem.

I dettagli sulla trama del sequel sono scarsi, anche se EW ha confermato in esclusiva che Thora Birch non tornerà nei panni di Dani Dennison mentre le star di RuPaul's Drag Race Ginger Minj, Kornbread "The Snack" Jeté e Kahmora Hall interpreteranno versioni drag di Winifred, Mary e Sarah, rispettivamente, in una scena che si svolge durante uno spettacolo di drag queen cui partecipa il trio delle sorelle Sanderson. nel film troveremo anche Hannah Waddingham.

Da quanto sappiamo finora, Hocus Pocus 2 sarà incentrato su tre adolescenti (interpretate da Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo) e sul loro tentativo di fermare la sete di vendetta delle sorelle Sanderson, risorte 29 anni dopo gli eventi del primo film.

"Sono entusiasta di essere coinvolta nel sequel di un film tanto amato come Hocus Pocus", ha detto l'anno scorso la regista del sequel Anne Fletcher in una dichiarazione sul film in uscita. "I fan di tutto il mondo hanno abbracciato questi personaggi e hanno reso questo film una tradizione di Halloween la cui popolarità continua a crescere. Sono fortunata a essere tornata alla Disney con queste tre donne straordinariamente talentuose nei ruoli iconici che hanno creato, e con il nostro favoloso cast".