Hocus Pocus 2: i video dal set svelano il ritorno delle sorelle Sanderson

Le riprese di Hocus Pocus 2 sono attualmente in corso e online sono apparsi dei video dal set che mostrano il ritorno delle interpreti delle sorelle Sanderson.

Il progetto verrà realizzato per la piattaforma di streaming Disney+ e debutterà nel 2022 in occasione di Halloween.

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, le star di Hocus Pocus, sono attualmente impegnate a Rhode Island nella realizzazione delle scene di cui sono protagoniste. Su Instagram l'account Hocus Pocus Guide ha nelle ultime ore condiviso degli aggiornamenti che permettono di vedere le attrici mentre indossano il loro costume che sembra rispettare il look delle tre streghe nel primo capitolo della storia.

Nel cast del sequel ci sarà anche Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson, l'ex di Winfred e Sarah, mentre tra i nuovi arrivi ci saranno Tony Hale, Sam Richardson, Whitney Peak, Lila Buckingham e Belissa Escobedo.

Hocus Pocus 2 sarà distribuito nel 2022, è stato scritto da Jen D'Angelo e diretto da Anne Fletcher. Secondo quanto riportato da Comic Book, la sceneggiatura è stata supervisionata e accettata dalle tre attrici protagoniste. Bette Midler ha dichiarato: "Ci hanno proposto questa idea. Noi siamo saltate in aria perché si tratta di un sequel da realizzare ben 27 anni dopo il 1993. Alla fine, comunque, eravamo tutte d'accordo".