Hobbs & Shaw: gli spoiler sul finale de Il Trono di Spade nelle scene sui titoli di coda!

Hobbs & Shaw, in una delle scene inserite sui titoli di coda, compie degli spoiler riguardanti il finale della serie cult Il Trono di Spade!

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sul film e/o la serie.

Il film spinoff del franchise di Fast & Furious ha come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham e in una delle sequenze inserite sul finale entra in scena Ryan Reynolds (qui potete trovare i dettagli sulle scene). La star di Deadpool interpreta Locke e in un momento del film, dopo aver ucciso alcune guardie di sicurezza, chiama Hobbs per dirgli che un virus mortale è stato diffuso nel mondo. Il personaggio si concede inoltre del tempo per condividere degli spoiler riguardanti il finale della serie Il trono di spade, parlando così del rapporto tra Jon Snow e Daenerys Targaryen e di come il giovane, dopo aver fatto sesso con lei e aver scoperto che è sua zia, alla fine la uccida.

Il film è stato scritto da Drew Pearce e Chris Morgan e quel passaggio della storia deve essere stato girato dopo il 19 maggio, data in cui è andato in onda l'ultimo episodio dello show, riuscendo comunque a inserirlo nel montaggio finale dell'atteso film action.

La pellicola arriverà nei cinema americani il 2 agosto e in quelli italiani esattamente una settimana dopo, l'8 agosto.

La trama di Fast & Furious - Hobbs & Shaw ruota intorno a Hobbs (Dwayne Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Jason Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese. Tra i due, in seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di uccidersi a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.