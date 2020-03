Hobbs & Shaw 2: The Rock conferma lo sviluppo del sequel

The Rock ha confermato che Hobbs & Shaw 2, spinoff di Fast & Furious, è attualmente in fase di sviluppo.

Hobbs & Shaw 2, il sequel dello spinoff di Fast & Furious, è attualmente in fase di sviluppo e la conferma è arrivata direttamente da The Rock.

L'attore ha infatti risposto alle domande dei fan durante una diretta su Instagram, aggiornandoli inoltre sui prossimi progetti.

Dwayne Johnson non ha esitato a rispondere al quesito di un fan che voleva sapere se la storia dei due personaggi avrà una continuazione. La star ha svelato: "Ora stiamo sviluppando il prossimo film, il prossimo capitolo di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, e sono piuttosto entusiasta. Stiamo semplicemente provando a capire gli aspetti creativi attualmente e la direzione che prenderà la storia".

Attualmente non è ancora stato scelto il possibile regista e non sono previste le tempistiche previste per la realizzazione del progetto. Il franchise è attualmente in pausa e l'atteso Fast & Furious 9 - The Fast Saga arriverà nelle sale tra un anno, nel 2021, dopo che la data del debutto del film è stata posticipata a causa dell'emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura di molte sale in tutto il mondo.

Hobbs & Shaw, con star Dwayne Johnson e Jason Statham, ha incassato ben 760 milioni di dollari in tutto il mondo.