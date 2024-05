Hit Man, i genitori di Glen Powell prendono in giro il figlio alla prima del film

Glen Powell sta rapidamente diventando uno dei nomi più importanti di Hollywood. L'attore ha iniziato a farsi conoscere partecipando a grandi progetti come Scream Queens, Il diritto di contare, Tutti vogliono qualcosa e Come far perdere la testa al capo; ma è stato il suo ruolo del tenente Jake "Hangman" Seresin in Top Gun: Maverick che ha contribuito all'ascesa dell'attore.

Di recente è balzato agli onori della cronaca per aver recitato al fianco di Sydney Sweeney nel film campione d'incassi Tutti tranne te, e si appresta a vivere un grande 2024. Non solo l'attore ha ripreso a collaborare con il regista di Tutti vogliono qualcosa Richard Linklater per Hit Man, ma è anche protagonista dell'attesissimo Twisters, in uscita nelle sale a luglio. Tuttavia, c'è un duo che si sta assicurando che Powell non diventi troppo presuntuoso riguardo alla sua fama: i suoi genitori.

Powell ha partecipato ieri sera a una proiezione di Hit Man ad Austin, in Texas, e i suoi genitori erano presenti con un messaggio esilarante. Si sono messi in posa per i fotografi indossando dei cartelli che recitavano: "Smettetela di cercare di far diventare Glen Powell famoso" e "Non succederà mai". L'account Instagram ufficiale di Netflix ha condiviso una foto di Cyndy Powell e Glen Powell Sr. sul tappeto rosso di Hit Man, che potete vedere qui sotto:

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in un'immagine

Glenn Powell ha co-scritto Hit Man

Hit Man è basato sulla storia vera di un sicario che inizia in una relazione sentimentale con una potenziale cliente (interpretata da Adria Arjona di Andor), solo per scoprire che la storia d'amore potrebbe essere più pericolosa di qualsiasi lavoro che abbia mai intrapreso. Per questo film Powell si è immerso talmente tanto nel ruolo da ingannare Linklater.

Oltre a recitare in Hit Man, Powell ha co-sceneggiato il film con Linklater. La sceneggiatura è basata sull'articolo del Texas Monthly dello scrittore Skip Hollandsworth. Il film è interpretato anche da Retta, Austin Amelio (The Walking Dead), Molly Bernard (The Blacklist) e altri ancora.

Tra i precedenti lavori di scrittura di Powell si annovera il cortometraggio J.A.W. del 2011. La prossima serie televisiva, Chad Powers, è attualmente in produzione e vedrà Powell protagonista del progetto oltre che co-sceneggiatore. È stato anche riferito in precedenza che Powell sarebbe stato co-sceneggiatore di un film su Captain Planet. Hit Man sarà proiettato in sale selezionate il 24 maggio, prima di arrivare su Netflix il 7 giugno.