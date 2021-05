Highlander, su Netflix in streaming da oggi

Highlander - L'ultimo immortale, film di Russell Mulcahy datato 1986 con Christopher Lambert, sbarca su Netflix in streaming da oggi 16 maggio 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Sono immortali, destinati a vivere per sempre. Dovranno lottare nei secoli, fino a che soltanto uno sopravvivrà. La decapitazione è l'unico modo che hanno per salvarsi dalla loro eterna battaglia e che permetterà loro di ottenere un'incredibile ricompensa: un potere al di là di ogni immaginazione. Uscito nel 1986, Highlander - L'ultimo immortale ha il coraggio di presentarsi al pubblico con una veste inedita e ardita, assieme a una doppia linea narrativa che unisce tempi lontani, personaggi diversi, epoche distanti secoli interi.

Highlander - L'ultimo immortale: locandina italiana

L'audacia dell'opera di Russell Mulcahy però non viene premiata dal pubblico e l'etichetta "flop" è una condanna forgiata dai numeri: costato 16 milioni di dollari, ne incassa soltanto 13 negli Stati Uniti. Poi succede qualcosa. Succede che le sue spade con il passare degli anni non si arrugginiscono, anzi, ritrovano un'insperata lucentezza. Lo spettatore riscopre Highlander, la sua epica originale raccontata con sfrontata genuinità. Così il film attraversa il tempo come il suo eroe, passa da flop a guilty pleasure, per poi elevarsi a stato di cult. Era la fine del 2016 quando la Lionsgate annunciava di aver messo in cantiere il reboot di Highlander e di aver affidato la regia a Chad Stahelski, già dietro la macchina da presa per i 3 capitoli di John Wick. Da allora, però, nessuna notizia ha aggiornato i fan del franchise.

