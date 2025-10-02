Henry Cavill aggiorna sul recupero fisico dopo l'infortunio subito sul set di Highlander

Henry Cavill ha condiviso sui social nuove foto per aggiornare i fan sul suo recupero fisico dopo l'infortunio che ha fatto slittare le riprese del reboot di Highlander.

L'attore britannico, durante alcuni ciak, si è infatti fatto male a una gamba, obbligando la produzione del progetto diretto da Chad Stahelski a interrompere il lavoro sul set.

L'update della star

Negli scatti pubblicati su Instagram, Henry Cavill è ora ritratto mentre viene seguito da un personal trainer durante alcuni esercizi, che compie pur indossando ancora un tutore, e mentre si sottopone ad alcune terapie alla caviglia.

L'attore ha inoltre usato la sua passione per i videogiochi per scrivere la didascalia in cui si legge: "Resisti. Nel resistere, diventa forte". La frase è una citazione tratta da Planescape: Torment legata al personaggio di Dak'kon.

Henry, alcuni giorni fa, aveva già pubblicato alcune foto sulla sua pagina Instagram e in quel caso aveva accompagnato gli scatti con la poesia Invictus di William Ernest Henley per condividere le proprie emozioni e la determinazione nel tornare in forma il più presto e nel miglior modo possibile.

Attualmente la produzione non ha comunque confermato quando è previsto il via libera alle riprese dopo l'infortunio avvenuto durante la realizzazione di una delle scene d'azione previste nel film.

Il ritorno della saga sul grande schermo

Il reboot di Highlander è stato scritto da Michael Finch. Il progetto può contare su un cast stellare composto anche da Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista e Max Zhang.

Highlander, nella sua versione originale, aveva come star Christopher Lambert e Sean Connery. La regia era di Russell Mulcahy e nel team della produzione c'erano Peter S. Davis e William N. Panzer. Nel corso degli anni il successo della storia aveva portato alla creazione di una serie tv e numerosi sequel.